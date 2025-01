Corinthians goleia em jogo-treino com brilho de atacantes; veja como foi

Nesta quarta-feira (15), o Corinthians venceu o União Barbarense por 4 a 1, em jogo-treino realizado no CT Joaquim Grava. Os gols do clube alvinegro foram marcados por Pedro Raul, duas vezes, Yuri Alberto e Kayke. Daniel Cruz diminuiu para a equipe do interior paulista.

Segundo informações da "Rádio Itatiaia", o Corinthians iniciou o teste com: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, André Carrillo e Igor Coronado; Yuri Alberto e Pedro Raul.

Ramón Díaz optou por poupar Hugo Souza e Memphis, um indicativo de que os jogadores não devem iniciar o Paulistão como titulares. O destaque do jogo-treino foi Igor Coronado, responsável por duas assistências no duelo preparatório.

A atuação fortalece o meia como opção para substituir Rodrigo Garro, que se recupera de lesão no joelho, nas primeiras partidas do Paulistão. Pedro Raul, autor de dois gols, não teve muitas oportunidades na reta final do Brasileirão, mas pode ganhar espaço após o teste.

Além de Yuri Alberto, artilheiro do último Brasileirão, Héctor Hernández também disputa posição com Pedro Raul no ataque do Corinthians. Ramón Díaz terá que escolher entre os dois para montar a equipe titular na estreia do Paulistão.

Igor Coronado foi um dos destaques da jogo-treino com duas assistências. Meia disputa uma posição na equipe titular do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo compromisso

A espera da Fiel terá fim nesta quinta-feira (16). O Corinthians estreia no Paulistão contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Ramón Díaz vai escalar um time sem os titulares no duelo pela primeira rodada do estadual. O foco da preparação neste início de ano está no dia 19 de fevereiro, quando o clube alvinegro entra em campo pela Pré-Libertadores, contra o Universidad Central, da Venezuela.