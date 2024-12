Corinthians não atingirá meta de arrecadação se média de doações da vaquinha for mantida

Promovida pela principal torcida do Corinthians, a vaquinha destinada à quitação das dívidas da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal teve uma grande arrecadação nos primeiros dias. No entanto, perdeu força recentemente.

Com isso, caso a média diária de doações seja mantida, a campanha liderada pelos Gaviões da Fiel deverá alcançar menos da metade da meta estipulada. Até a noite da última sexta-feira (13), a vaquinha havia arrecadado pouco mais de R$ 30 milhões, o que corresponde a uma média diária de R$ 1,77 milhão ao longo dos 17 dias de campanha.

Vale lembrar que a captação de doações segue válida até o dia 26 de maio do próximo ano. Assim, caso os valores diários se mantenham, o montante arrecadado será de aproximadamente R$ 320 milhões, o que representa menos de 50% da meta estabelecida pela torcida organizada.

Como doar

As doações podem ser realizadas através do site doearenacorinthians.com.br. Na plataforma, estão disponíveis cinco opções de contribuição com valores fixos: R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Para quem deseja doar uma quantia maior, há a possibilidade de inserir o valor desejado diretamente no sistema.

