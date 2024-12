Mercado da Bola: Corinthians trabalha para renovar com mais três jogadores

O Corinthians segue ativo no mercado da bola e tem trabalhado para garantir a continuidade de peças importantes para a próxima temporada. Após acertar a renovação do contrato do peruano André Carrillo, o clube agora volta suas atenções para estender os vínculos de Talles Magno, Ángel Romero e Maycon.

Carrillo, que chegou ao Timão no meio deste ano, teve seu contrato estendido até o meio de 2026. O meia-atacante peruano, de 33 anos, encerrou 2024 em alta, sendo titular absoluto nos últimos meses. Ele disputou 19 jogos, sendo titular em 11 deles, e contribuiu com duas assistências.

A diretoria corintiana está confiante em um acerto com Talles Magno, que pertence ao Grupo City e tem contrato de empréstimo com o Timão até a metade de 2025. As negociações com o New York City FC, clube que detém os direitos do jogador, estão avançadas e a expectativa é prorrogar o vínculo até o fim do próximo ano. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, conduz as conversas para fechar o acordo em breve.

Hugo Souza e Talles Magno pelo Corinthians (Foto: Victor Lannes/C2 Sports)

O Corinthians também trabalha para resolver a situação de Ángel Romero, uma peça fundamental no ataque alvinegro. O atacante paraguaio, cujo contrato termina no fim deste ano, encerrou 2024 como artilheiro da Arena Corinthians, com 38 gols marcados no estádio. Romero e o clube ainda divergem sobre a duração do novo vínculo: enquanto o Corinthians oferece um ano de renovação, o jogador deseja um contrato de duas temporadas. As partes seguem negociando para encontrar um consenso.

Por fim, o Timão busca garantir a permanência de Maycon. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o volante está recuperado de lesão e é visto como peça-chave no meio-campo. O Corinthians tenta estender o empréstimo até o final de 2025 e espera um desfecho positivo em breve.