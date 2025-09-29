‘Erro meu’: Yuri Alberto se manifesta após derrota do Corinthians

Yuri Alberto se manifestou após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Flamengo, na noite deste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante foi um dos nomes do jogo de forma positiva e negativa. O camisa 9 marcou o gol do Timão, mas perdeu uma penalidade ainda no primeiro tempo, quando o duelo estava empatado.

Yuri Alberto arriscou uma cavadinha e Rossi defendeu com facilidade. O jogador ainda perdeu mais três oportunidades na primeira etapa. No segundo tempo, marcou no primeiro minuto e quebrou um jejum de quatro meses sem marcar. A última vez havia sido contra o Novorizontino, em maio.

— Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance — disse o jogador.

Apoio da Fiel

Mesmo com o erro, parte da torcida gritou o nome do Yuri Alberto. Ao marcar, o camisa 9 do Corinthians foi comemorar com a Fiel e chorou. Após o jogo, o atacante valorizou a reação das arquibancadas e declarou que é hora de se recuperar.

— Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando eu errei gritavam meu nome. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto com o grupo — concluiu o atacante.

Pendurado

O atacante recebeu cartão amarelo durante a comemoração e está fora do duelo contra o Internacional, na próxima quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.