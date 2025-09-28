Dorival Júnior nega erro do Corinthians e critica arbitragem: ‘Lance simples’

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 2 a 1, nesta domingo (28), na Neo Química Arena, e soma duas rodadas sem vitórias no Brasileirão. Yuri Alberto marcou para o Timão, mas Arrascaeta e Luiz Araújo, no fim do segundo tempo, viraram o placar. O gol decisivo gerou contestação de Dorival Júnior.

A jogada surgiu de um lateral rápido, que acabou nos pés de Luiz Araújo. O lance foi uma disputa entre Gustavo Henrique e Plata, que na opinião do treinador do Corinthians, era a favor do Timão. Em entrevista coletiva, o treinador criticou a decisão da arbitragem, que tinha Bruno Boschilla e Bruno Rafael Pires como auxiliares e Wilton Pereira Sampaio no apito.

— Todo mundo viu que a bola era nossa, nosso time parou, infelizmente quando sai a jogada, o Plata pega a bola rapidamente, ele teve essa percepção, mas a sensação de todo o estádio era que a bola era nossa, como foi dos nossos jogadores, então foi um lance simples, não foi complicado, não sei que aconteceu, porque o Bruno é um dos melhores bandeiras que temos no Brasil, não sei o que ocorreu naquele momento — disse o treinador após a derrota do Timão.

Timão acabou derrotado com gol sofrido aos 40 minutos da etapa final (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Não foi culpa do Corinthians?

A cobrança rápida de Plata pegou a defesa do Corinthians de surpresa, e a defesa não conseguiu neutralizar a jogada adversária. Dorival Júnior negou que faltou concentração ao time e alegou que a sensação geral era de posse para o Timão.

— Era uma jogada muito nítida, então não foi falta de concentração, até por que quando ele levanta a bandeira e segura em cima, estávamos esperando ele apontar para a esquerda, e ele aponta para o Flamengo, aí o Plata estava em cima da bola, era impossível