Yuri Alberto repete erro de Memphis e pressiona protagonistas do Corinthians

Yuri Alberto quebrou um jejum sem gols na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro, mas ficou marcado por uma falha ainda no primeiro tempo da Neo Química Arena. Quando o placar estava zerado, o camisa 9 arriscou uma cavadinha e perdeu um pênalti que poderia ser decisivo ao Corinthians.

O erro de Yuri Alberto remete a uma crise vivida anteriormente pelo Timão neste Campeonato Brasileiro. Em maio, os comandados de Dorival Júnior foram derrotados por 2 a 1 para o Mirassol, no interior paulista. Naquela partida, Memphis errou uma cavadinha quando o duelo ainda estava empatado.

Após a derrota contra o Flamengo, Dorival Júnior revelou o teor da conversa que teve com Yuri Alberto no momento do erro, e lamentou que o erro de Memphis não tenha servido como "lição" para o elenco do Corinthians.

— Assim, no primeiro momento que ele veio buscar uma água, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer ainda. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação em que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Apenas lamento, porque, lá atrás, nós tivemos um fato semelhante na partida contra o Mirassol, e deveria ter servido como uma lição para todos nós — disse o treinador em entrevista coletiva.

Yuri Alberto se emocionou após gol marcado contra o Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Queda de rendimento do Corinthians

O clube alvinegro sofre para engatar uma sequência positiva na temporada. Na semifinal da Copa do Brasil, o clube ocupa a décima segunda colocação no Brasileirão e não vence há duas rodadas. Garro, Memphis e Yuri Alberto, protagonistas na última temporada, têm sofrido com lesões e não conseguem repetir o protagonismo.

Dorival Júnior chegou em abril ao Corinthians e ainda não pôde contar com o trio em uma partida do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Garro está fora por uma lesão muscular na coxa e Memphis segue se recuperando de um edema. Yuri Alberto é o único saudável, mas levou o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo confronto do Timão na competição, contra o Internacional, na quarta-feira (1), no Beira-Rio.