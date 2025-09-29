Corinthians iguala série negativa de ano do rebaixamento
Timão não vence há sete rodadas como mandante no Campeonato Brasileiro
Com a derrota para o Flamengo, o Corinthians chegou a sete jogos sem vitórias como mandante no Campeonato Brasileiro e igualou a série negativa de 2007, ano em que o clube foi rebaixado para a segunda divisão do futebol nacional.
Naquele ano, o Timão amargou sete partidas sem vitórias como mandante no Brasileirão. Na época, a Neo Química Arena ainda não existia e o Corinthians disputava suas partidas no Pacaembu. Naquele ano, o clube alvinegro empatou duas partidas e foi derrotado cinco vezes.
Na atual temporada, o Corinthians perdeu três vezes e empatou em outras quatro oportunidades. Neste retrospecto, dois resultados adversos foram contra equipes que estão no Z-4 do Campeonato Brasileiro: dois empates contra Vitória e Fortaleza.
Últimos jogos do Corinthians atuando na Neo Química Arena pelo Brasileirão
- Corinthians 1 x 2 Flamengo - 29 de setembro
- Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 31 de agosto
- Corinthians 1 x 2 Bahia - 16 de agosto
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 3 de agosto
- Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - 23 de julho
- Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino - 13 de julho
- Corinthians 0 x 0 Vitória - 1 de junho
- Corinthians 1 x 0 Santos - 18 de maio
Sequência em casa
Os próximos jogos do Corinthians pelo Brasileirão na Neo Química Arena são contra Mirassol, no próximo sábado (4), Atlético Mineiro, no dia 18 do próximo mês, e o Grêmio, no dia 2 de novembro. O Timão não venceu nenhum destas equipes fora de casa.
Antes disso, o clube alvinegro terá compromisso na próxima quarta-feira (1), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
