Flamengo vira sobre o Corinthians e abre vantagem no Brasileirão; veja os lances
Partid foi marcada por pênalti perdido de Yuri Alberto
O Flamengo buscou a virada no final do jogo e venceu o Corinthians por 2 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, Yuri Alberto perdeu um pênalti ao arriscar uma cavadinha, mas se redimiu, marcou no segundo tempo e voltou a balançar as redes após quatro meses. Apesar da euforia da Fiel, Arrascaeta marcou para os cariocas e deixou o placar igual na Neo Química Arena. Perto do apito final, Luiz Araújo definiu a vitória para o Rubro-negro.
Com o resultado, o Flamengo abre vantagem na liderança do Brasileirão, com 54 pontos, quatro a mais que o Cruzeiro, segundo colocado, e com uma partida a menos. O Corinthians segue com 29 pontos e está na décima segunda posição.
Como foi o jogo?
O Corinthians foi mais intenso no início da partida. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.
Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.
Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.
No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.
A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.
A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.
O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar.
O que vem por aí?
O Corinthians viaja para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde na quarta-feira (1), encara o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Maracanã, às 20h30 (de Brasília)
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 x 2 FLAMENGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
⚽ Gols: Yuri Alberto (1'/2ºT) (1-0); Arrascaeta (9'/2ºT) (1-1); Luiz Araújo (42'/2ºT) (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Henrique (COR); Yuri Alberto (COR); Matheus Bidu (COR); Alex Sandro (FLA); Danilo (FLA); Carrascal (FLA); Jorginho (FLA); Saúl (FLA)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro (Cacá), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Angileri), Maycon (Ryan) e Breno Bidon (Vitinho); Gui Negão (Talles Magno) e Yuri Alberto
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Viña (Alex Sandro); De La Cruz, Saúl, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Plata)
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
