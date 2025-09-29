Comentaristas reprovam cavadinha de Yuri Alberto: ‘Desnecessário’

Durante o programa “Fechamento Sportv”, o ex-jogador e comentarista Fernando Prass, e seu companheiro de emissora, Eric Faria reprovaram a cobrança de pênalti de Yuri Alberto, na partida entre Corinthians e Flamengo, pelo Brasileirão. Segundo eles, arriscar uma cavadinha é uma atitude desnecessária.

- Desde o tempo em que eu jogava, alguns jogadores no treino batiam de cavadinha, e eu falava: “Se eu tiver que cair no chão e você bater assim no jogo, está tranquilo”. Mas eu não enxergo um ganho técnico com isso, você bater no meio, no alto, dar aquela segurada no movimento, eu acho ok. Agora, a cavadinha não tem sentido para mim, é muito risco. Para mim é muito mais para humilhar o goleiro - disse Fernando Prass.

Na sequência, Eric Faria completou a frase do ex-goleiro de Vasco e Palmeiras. Segundo o jornalista, esse tipo de cobrança passa por uma questão de vaidade do atleta.

- Eu acho que é vaidade do jogador - completou o jornalista.

Fernando Prass reforçou que respeita que tem essa batida característica e citou o exemplo do craque Djalminha.

- Agora eu respeito quem bate assim, por exemplo, o Djalma. Ele batia 30 e acertava 28, ai beleza - comentou.

Finalizando o debate, Eric Faria destacou que na época em que os craques arriscavam essas cobranças, os goleiros não tinham a mesma experiência em pegar pênalti, comparado com os da atualidade. Neste caso, Yuri Alberto tentou "cavar" contra o experiente goleiro Rossi.

- Então, nessa época que o Djalminha e o Marcelinho Carioca faziam isso, os goleiros ainda não estavam tão experientes como são hoje em dia. O número de goleiros que pegam pênalti nos tempos atuais, é absurdo. Eu concordo com o Prass, acho que esse é um risco muito desnecessário - finalizou Eric Faria.

Web elege Yuri Alberto e Dorival Jr como culpados pela derrota

Nas redes sociais, os torcedores detonaram a atuação do artilheiro do Corinthians na partida. Apesar de balançar as redes, no início da segunda etapa, o camisa 9 ficou marcado pelo pênalti desperdiçado no início do confronto.

Por outro lado, os torcedores compartilham a responsabilidade do resultado com o técnico Dorival Jr. Segundo um dos internautas, as mudanças feitas pelo treinador no decorrer da partida foram ruins.

