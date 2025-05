Entre vídeos e treinos, Dorival Júnior busca implementar ‘estilo’ no Corinthians

O Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira (8), de olho no duelo contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no empate contra o América de Cali participaram de parte da atividade.

A sessão de treinamento foi focada no aprimoramento tático da equipe. O treinador comandou o Timão em três partidas na primeira semana de clube e tenta, em meio ao calendário cheio, imprimir a forma que gosta que a equipe atue.

Visando diminuir os danos dos pequenos intervalos de descanso entre as partidas, a solução da comissão técnica foi apresentar um vídeo com instruções táticas aos atletas, baseado na atuação da equipe no empate por 1 a 1 contra o América de Cali, na terça-feira (6).

Após o vídeo, Dorival Júnior e os jogadores fizeram um trabalho de posse de bola no gramado. Após o exercício, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos voltaram a fazer um trabalho regenerativo, enquanto os demais fizeram um trabalho tático de enfrentamento. Garro realizou trabalhos de fisioterapia no campo.

O Corinthians viaja na sexta-feira (9) para o interior paulista. Antes disso, na parte da manhã, irá realizar o último treinamento antes do confronto.

Memphis participou da atividade junto ao elenco do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

Dorival Júnior deve escalar a 'força máxima' da equipe no confronto contra o Mirassol, no sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Campos Maia, no interior paulista.

