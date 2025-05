Dorival Júnior muda função de meias em busca de soluções no Corinthians

Dorival Júnior completou uma semana no Corinthians. Apresentado na última terça-feira (27), o treinador comandou o Timão em três partidas: as vitórias sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, e Internacional, no Brasileirão, além do empate contra o América de Cali, pela Sul-Americana.

Mesmo com pouco tempo de casa, o calendário apertado fez o treinador adotar uma outra abordagem com o elenco 'curto' do Corinthians. Dorival Júnior fez testes com o grupo e encontrou novas posições para atletas que não estavam sendo tão utilizados.

É o exemplo de Maycon. No empate por 1 a 1 com o América de Cali, pela Sul-Americana, o volante foi escalado pelo treinador como primeiro homem do meio de campo, posição ocupada por Raniele na maioria das partidas. Dorival Júnior acredita que o jogador pode ser polivalente no setor e inclusive dividir o campo com o titular.

— Todos nós acompanhamos um pouco da trajetória desse atleta atuando adiantado. Acho que ele tem perfil interessante para a posição, um pouquinho diferente do Raniele. Podem jogar juntos em algum momento — disse o treinador na entrevista coletiva.

Opção na armação

Dorival Júnior também busca uma solução para a ausência de Rodrigo Garro. O treinador ainda não pôde contar com o meia, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito e não atua desde a final do Paulistão, no dia 27 de março.

O reserva imediato para a posição é Igor Coronado, que marcou na vitória por 4 a 2 contra o Internacional, quando entrou no decorrer da segunda etapa. Apesar do desempenho do meia, Dorival Júnior optou por Breno Bidon no confronto contra o América de Cali e acredita que o jovem, na verdade, é um armador.

— Bidon não é volante, tem as características de meia. Coronado vai ganhando espaço. A intenção principal é ter preenchimento maior para igualar a troca de passes da equipe adversária — falou o treinador.

Dorival Júnior vê características de meia em Breno Bidon (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Busca por reforços

O treinador do Timão admitiu que a equipe precisa se reforçar na janela de transferências do meio de ano. Dorival Júnior justificou que será uma necessidade de todos os clubes do futebol brasileiro e disse que o clube alvinegro precisa evoluir.

— Teremos uma janela importante no meio do ano e, com certeza, todas as equipes estarão se mexendo para melhorar os seus grupos, seus planteis. Enfim, é um trabalho contínuo. Será melhorado a cada momento para podermos, daqui a pouco, respeitando esses processos que existem, nós temos um elenco confiável, e praticamente do mesmo nível. O que faremos é trabalhar com todas as possibilidades que teremos para podermos melhorar esse grupo, que tem capacidade, qualidade. Precisa naturalmente uma ou outra peça. É natural, mas que equipe não precisa? Temos que ter a consciência que precisamos evoluir — disse o treinador após empate com o América de Cali.

Próximo jogo do Corinthians

Dorival Júnior deve escalar a 'força máxima' da equipe no confronto contra o Mirassol, no sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Campos Maia, no interior paulista.

O treinador não quer priorizar nenhuma competição, entretanto, escalou a equipe titular no duelo contra o Internacional, justamente no Brasileirão. Atualmente na oitava posição, o Corinthians tenta embalar uma sequência de duas vitórias e se aproximar do G-6.