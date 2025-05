Valorizado, Hugo Souza simboliza desafio do Corinthians para manter titulares

Com o Super Mundial de Clubes da Fifa se aproximando, a janela de transferências deste ano será aberta de forma excepcional em 2 de junho. O Corinthians, enquanto isso, vive o dilema entre vender para cumprir o orçamento e manter sua espinha dorsal intacta.

O orçamento do Corinthians para este ano, aprovado pelo Conselho Deliberativo, prevê uma arrecadação de R$ 181 milhões com venda de jogadores. Entretanto, o clube se blinda de propostas pelos destaques do time.

Assédio de outros clubes

Um dos casos mais emblemáticos é o de Hugo Souza. Contratado em definitivo junto ao Flamengo em novembro de 2024, o goleiro de 26 anos rapidamente se consolidou como um dos pilares da equipe. Foi decisivo na conquista do título do Paulistão ao defender um pênalti cobrado por Raphael Veiga, no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, na final.

Com o apoio financeiro da casa de apostas Esportes da Sorte, patrocinadora do clube, o Corinthians investiu R$ 4,8 milhões para contratar Hugo Souza em definitivo, com vínculo de quatro anos. A diretoria reconhece que o goleiro pode atrair propostas ao longo da temporada e, como detém 60% dos direitos econômicos do jogador, vê potencial para uma boa valorização.

Na época em que ainda estava emprestado pelo Flamengo, Hugo Souza chegou a ser procurado pelo Grupo City, que administra diversos clubes ao redor do mundo, como o Manchester City e o Bahia. Desde então, no entanto, não houve novas investidas. O Corinthians não pretende negociar titulares e confia na permanência do goleiro, tanto pela sua importância quanto pela vontade do próprio jogador.

Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Titulares blindados

O assédio, no entanto, não se limita ao goleiro. Desde o ano passado, outros jogadores também vêm sendo sondados por clubes do exterior. Yuri Alberto foi procurado por equipes do futebol inglês, enquanto Rodrigo Garro recebeu uma proposta de R$ 150 milhões do Zenit, da Rússia, prontamente recusada pelo clube.

— Se depender de mim, não vou vender ninguém. Quero um atleta por dois, três anos, para valorizá-lo. Foi a conversa que tive com Garro, momento maravilhoso, ele conseguiria ir para a seleção da Argentina, conquistar títulos. A proposta que ele recebeu foi irrecusável. Além de tudo, ele quis ficar. Seguramos Yuri, Bidon, Matheuzinho. O máximo que eu puder segurar, eu vou segurar — disse o Augusto Melo no dia 23 de abril, em entrevista ao 'Meu Timão'.

Alternativas

Em busca de manter a base do time titular, o Corinthians tem priorizado a negociação de outros atletas do elenco, incluindo jogadores da base e emprestados a outros clubes. Nesta temporada, o clube já concretizou duas vendas: em janeiro, negociou o lateral-esquerdo Denner, de 17 anos, com o Chelsea por R$ 60 milhões, e também acertou a transferência do meia Guilherme Biro para o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, por R$ 14 milhões.