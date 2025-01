Corinthians corre para regularizar contratos renovados no BID antes do Paulistão

Nesta janela de transferências, o Corinthians estabeleceu como meta manter a base do elenco que encerrou o último Campeonato Brasileiro. Quatro atletas, cujo contrato terminava no final de 2024, tiveram seus vínculos renovados: Hugo Souza, Cacá, Maycon e Romero. Entretanto, os novos contratos ainda não foram publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Sem a regularização, os jogadores não poderão entrar em campo pelo Corinthians. A estreia do Timão no Campeonato Paulista está marcada para o dia 16 de janeiro, quinta-feira, contra o Bragantino, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Faltando uma semana para a partida, o Corinthians corre para regularizar a situação dos atletas junto à CBF. O clube deve enviar a lista de inscritos, dividida em A e B, para a FPF até o dia 14 de janeiro.

Os clubes participantes do Campeonato Paulista podem adicionar atletas à Lista A até o dia 11 de fevereiro, data da nona rodada da competição. Ao todo, são 12 partidas na primeira fase do torneio estadual.

A diretoria do Corinthians alega que o atraso na regularização dos jogadores se deve a problemas burocráticos na entrega dos documentos para formalização de um novo contrato e que a situação será resolvida antes da estreia da equipe no Paulistão.

Goleiro Hugo Souza renovou contrato com o Corinthians (Foto: Thiago Gadelha / AFP)

Renovações no Timão

Além dos jogadores já citados, o Corinthians também renovou os contratos dos meias André Carrillo e Breno Bidon. Apesar de seus vínculos não expirarem ao final deste ano, o Timão se antecipou para assegurar a permanência de ambos.