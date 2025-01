Mercado da Bola: Corinthians oficializa renovação com Romero

O Corinthians oficializou a renovação de contrato com o atacante Romero. O novo vínculo do paraguaio de 32 anos com tem duração até o dia 31 de dezembro deste ano. Nesta quarta-feira (8), o jogador assinou a documentação oficial.

— Fico muito feliz por estender o meu contrato com o Corinthians. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo clube e tudo o que vivi aqui. Renovar esse contrato é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios com o grupo. Tomara que a gente possa conquistar alguma coisa. Com certeza vamos lutar por isso — disse o atacante em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.

O paraguaio cumpriu os requisitos de uma cláusula de renovação automática de seu último contrato, firmado em 2023, e dependia apenas de sua decisão para permanecer no clube alvinegro. Inicialmente, Romero queria um vínculo de mais dois anos, mas acabou aceitando a oferta do Corinthians para mais uma temporada.

Jogador renovou com o Timão até final de 2025(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Experiência pesou para renovação

No último ano, o paraguaio fechou a temporada na vice-liderança da artilharia do Corinthians. Ao todo, o jogador fez 16 gols e deu oito assistências. Seu desempenho o ajudou a terminar a temporada como o maior goleador da Neo Química Arena na história, ao todo são 38 gols em 152 jogos.

A diretoria do Corinthians quer manter o elenco que vive grande fase no final da última temporada e entende que o jogador experiente é imprescindível para o planejamento deste ano. O clube vai disputar Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

O atacante paraguaio está no clube desde 2023, sua segunda passagem pelo Timão, após ter jogado entre 2014 e 2019. Durante sua primeira passagem, ele conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros e dois Campeonatos Paulistas.