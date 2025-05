Empresa interessada em transformar Corinthians em SAF acerta com Hugo Souza

A OTB Sports, empresa que deseja transformar o Corinthians em SAF, acertou com Hugo Souza e será responsável pela gestão de carreira do goleiro. O contrato segue o padrão imposto pela Fifa e terá três anos de duração.

Hugo Souza chegou ao Corinthians em julho de 2024, e foi contratado em definitivo no final do ano, por R$ 4,8 milhões, com aporte financeiro do patrocinador do clube alvinegro, a casa de apostas Esportes da Sorte.

Desde então, foram 58 partidas disputadas com a camisa do Timão. O goleiro foi fundamental no título do Paulistão nesta temporada ao defender um pênalti na decisão contra o Palmeiras, no empate por 0 a 0, na Neo Química Arena, no segundo jogo da final da competição.

OTB Sports foi fundada por Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb. A empresa se dedica a cuidar da gestão de carreira de atletas do futebol. Entre os clientes estão Du Queiroz, revelado pelo Timão, e Paolo Guerrero, campeão do Mundial pelo clube alvinegro em 2012.

Hugo Souza é um dos destaques do Timão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Interesse na SAF do Corinthians

Em julho do ano passado, a agência de representação de atletas sinalizou a intenção de transformar o clube alvinegro em uma SAF. A proposta foi apresentada por Bruno Paiva, um dos sócios da OTB, em entrevista ao Juca Kfoury. A oferta seria feita junto a um grupo de investidores liderado por Marcelo Goldfarb, neto de Bernardo Goldfarb, fundador da Loja Marisa.

Nenhuma proposta oficial foi feita, mas a empresa chegou a procurar o Corinthians em algumas oportunidades, por meio de Bruno Paiva, mas não obteve resposta da diretoria do clube alvinegro, atualmente comandada pelo presidente Augusto Melo.

Por outro lado, os donos da OTB Sports foram encaminhados a Igor Zveibrucker, empresário sem atuação oficial no clube. Na época, a empresa afirmou que não irá conversar com nenhum personagem sem vínculo estatutário com o Corinthians.