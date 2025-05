Em alta no Corinthians, Yuri Alberto projeta meta de gols e sonha com a Seleção

Autor do gol que garantiu a vitória do Corinthians sobre o Santos neste domingo (18), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto vive momento especial com a camisa alvinegra. O triunfo por 1 a 0, na Neo Química Arena, não apenas aproximou o Timão do G6 da competição, como também fez com que ele ultrapasse Ángel Romero em uma marca importante: com 44 gols, ele se tornou o maior artilheiro da história do estádio, superando o paraguaio, que tem 43.

Aos 23 anos, o camisa 9 vem se consolidando como peça-chave no esquema de Dorival Júnior e demonstrou ambição ao projetar novas metas para a temporada. Após o clássico, Yuri revelou que deseja ultrapassar a marca de gols anotados no ano passado, estabelecendo um novo objetivo pessoal para 2025.

— Agora eu costumo, que nem no Inter, no Zenit, pegar uma temporada para me soltar. Na temporada passada eu fiz 31 gols. Então, nessa temporada, eu tenho a meta de passar essa marca. Que esse ano possa ser de 32 gols ou mais — projetou o centroavante.

A boa fase reacende o sonho do jogador de defender a Seleção Brasileira. Mesmo ciente da concorrência no setor ofensivo, o camisa 9 alvinegro mantém a confiança de que o bom desempenho no Corinthians pode abrir portas na equipe nacional.

— É um grande objetivo, acho que todo jogador tem esse grande objetivo de poder defender a sua seleção. E acho que a melhor forma é eu continuar performando aqui no Corinthians, continuar fazendo gol, entregando o mesmo dentro de campo. Se Deus quiser, logo, logo vai surgir uma boa oportunidade — sonha o jogador.

Além do protagonismo no Brasileirão, Yuri Alberto também terá papel fundamental no próximo desafio do Timão. Nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o clube enfrenta o Novorizontino, novamente na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem de 1 a 0 obtida na ida, o Corinthians precisa apenas de um empate para garantir a classificação.

Em alta com a torcida e confiante para o restante da temporada, Yuri Alberto não esconde o desejo de escrever um ano ainda mais marcante em sua carreira — tanto com a camisa do Corinthians quanto em busca de um espaço na Seleção.