Corinthians rejeita proposta milionária por jovem da base, revela Augusto Melo

O Corinthians pretende arrecadar R$ 181 milhões com vendas de jogadores nesta temporada. O valor está estipulado na meta orçamentária do clube alvinegro neste ano aprovada pelo Conselho Deliberativo do Timão.

Na última sexta-feira (16), Augusto Melo concedeu entrevista coletiva na Neo Química Arena e revelou que recebeu uma proposta de 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões) por um jovem da base, que não teve a identidade revelada.

— Ontem recusei uma proposta de 14 milhões de euros por outro garoto da base, que também nunca jogou no profissional. Por quê? Desde que assumi venho renovando contratos e aumentando multas, todo mundo me criticou (...) Um jogador de 17 anos, que está muito cotado para um time da França, que a gente achou que ainda não era o ideal — disse o presidente do Corinthians.

Segundo informações do 'Meu Timão', a proposta foi do Montpellier, da França, pelo centroavante Gui Negão. O jovem de 18 anos nunca atuou pela equipe profissional. Na base, marcou dois gols na Copinha e quatro pelo Brasileirão Sub-20.

Jogador tem sido monitorado por clubes da Europa (Foto: Reprodução/Corinthians)

Neste ano, o Timão acertou a venda do lateral-esquerdo Denner, de 17 anos, que nunca disputou uma partida pela equipe profissional. O jogador foi um dos destaques da última Copa São Paulo, quando o Corinthians ficou na vice-liderança após perder para o São Paulo por 3 a 2 na decisão.

O jovem tem acordo encaminhado para defender o Chelsea. A negociação gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,3 milhões), mais quatro milhões de euros (cerca de R$ 24,5 milhões) por bônus em metas ainda não divulgadas.

Lateral do Timão tem negociações avançadas com o Chelsea (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Crise financeira

A dívida do Corinthians está avaliada em R$ 2,5 bilhões. No último mês, o Conselho Deliberativo do clube reprovou as contas de 2024, o primeiro ano de gestão de Augusto Melo.

As autoridades fiscais alegam que a dívida do Corinthians aumentou em cerca de R$ 829 milhões no período, com um déficit de R$ 181 milhões e totalizando um débito de R$ 2,5 bilhões. Augusto Melo negou responsabilidade e enfatizou que o clube arrecadou R$ 1,1 bilhão, um recorde no Timão.

A reprovação das contas gerou um novo pedido de impeachment contra Augusto Melo, feito pela Comissão de Justiça do clube, que se baseia na Lei Geral do Esporte por improbidade administrativa do dirigente.

A posição, por outro lado, afirma que os números apresentados contabilizam uma dívida de R$ 191 milhões deixada pela gestão de Duilio Monteiro Alves e nega responsabilidade sobre o valor.