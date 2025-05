Comentarista critica uso do VAR em Corinthians x Santos

A vitória do Corinthians sobre o Santos por 1 a 0, no último domingo (18), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por polêmica. O atacante Yuri Alberto teve um gol anulado pela arbitragem que gerou debate. Para o comentarista Paulo César Vasconcellos, dos canais Sportv, a arbitragem errou no lance.

Na reta final do segundo tempo, o Corinthians puxou um contra-ataque com Félix Torres, que desarmou Deivid Washington. Cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão, o camisa 9 do Timão finalizou de perna esquerda por cima do arqueiro. O lance, no entanto, foi revisado pelo VAR, que enchergou uma falta do zagueiro do Corinthians no atacante do Santos.

Durante o programa "Seleção Sportv", desta segunda-feira (19), o PC Vasconcellos afirmou que o lance não tinha que ser analisado pelo VAR. Ele destacou que o árbitro Raphael Claus estava muito bem posicionado no lance e optou por não marcar a falta. A decisão dele deveria ter sido unânime.

- Mais um caso explícito da desautorização do árbitro no futebol brasileiro. Porque se o Claus não estivesse bem colocado e enfaticamente, ao ver o lance, e ao ver o lance, determinado o prosseguimento da jogada, não é para o VAR intervir - disse o jornalista, antes de completar.

- O Raphael Claus estava muito bem colocado no lance. E quando o VAR chama, para rever este lance, ele está dizendo o seguinte: "Teve falta e você não viu" - concluiu.

CBF divulga o áudio do VAR de Corinthians x Santos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da partida. Veja abaixo o diálogo da arbitragem sobre o lance polêmico:

VAR: Tem um toque embaixo e um tranco nas costas, que tira o atleta de branco da jogada. Tem um ponto de contato embaixo.

Raphael Claus (árbitro de campo): Me dá uma imagem lateral. Anulo o gol e vou sair com falta para o Santos.

Após a partida, o camisa 9 do Corinthians comentou o resultado, exaltou a vitória, mas lamentou o gol desperdiçado. Para ele, foi um "pecado".

- Vitória muito importante em casa, primeiro tempo muito difícil, mas no segundo criamos oportunidades. Graças a Deus pude marcar. Agradecer a Deus por marcas que nunca imaginei alcançar na minha carreira - disse Yuri Alberto.

- Que pecado esse gol não ter sido validado? Brinquei que não valeu, mas vai para o DVD igualmente. Só gratidão por alcançar essa marca com grandes caras com histórias gigantescas - completou.