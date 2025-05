Ana Carolina Côrte se pronuncia após saída do Corinthians

A doutora Ana Carolina Côrte se manifestou pela primeira vez desde o anúncio de sua saída do Corinthians, na manhã desta segunda-feira (19). A médica trabalhou por sete anos no clube alvinegro e chefiava o departamento de saúde desde 2024.

Em comunicado, Ana Carolina falou com gratidão sobre o período em que esteve no Corinthians. A médica destacou o fato de ter sido a primeira mulher a ocupar o cargo em um clube de futebol da primeira divisão nacional.

— Sou muito grata ao Corinthians pela confiança, aprendizado e oportunidades ao longo desses anos. Me enche de orgulho ter sido a primeira mulher a chefiar o departamento médico de um clube brasileiro de primeira divisão. Trabalhar em um clube da grandeza do Corinthians me trouxe grandes desafios e conquistas — falou a médica.

Ana Carolina Corte atua como gerente da Área de Saúde do Atleta do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) desde o início do ano. Anteriormente, a médica trabalhou no órgão entre 2013 e 2023. Além disso, é coordenadora da pós-graduação em Ciência do Esporte e acumula experiência com atletas olímpicos, como o canoísta Isaquias Queiroz, vencedor de cinco medalhas.

— Levo comigo a certeza de que entreguei meu melhor todos os dias e sigo motivada a contribuir com o esporte brasileiro em novas frentes, batalhando para ver cada vez mais mulheres em cargos onde historicamente nunca estiveram. Espero que não haja retrocessos e que possamos manter, assim como ocorreu na última Olimpíada, igualdade de gênero entre atletas em todas as esferas do futebol — disse em declaração oficial.

Dr. Ana Carolina Côrte trabalhou por sete anos no Corinthians (Foto: Divulgação/ Agência Corinthians)

Saída após declaração de Dorival

A demissão da médica ocorreu um dia após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior se mostrou supreso com o desfalque do lateral Matheuzinho.

Na última semana, o jogador sentiu um desconforto e exames constataram a possibilidade de um problema muscular. Ana Carolina deu aval para que Matheuzinho viajasse para o Uruguai, onde a equipe venceu o Racing, na quinta-feira (15). O restante do departamento médico foi contra a decisão.

— Tivemos problema sério com o Matheuzinho, eu vou tentar saber o que realmente aconteceu. Não pode. Ele viajou para o jogo de meio de semana e, de lá para cá, não treinou. De repente, nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta e sábado e, naturalmente, sem vir para o jogo deste domingo — disse o treinador em entrevista coletiva neste domingo (18).