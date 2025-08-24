menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista se revolta com arbitragem de Vasco x Corinthians: ‘Escândalo’

Corinthians vence time da casa por 3 a 2

VASCO X CORINTHIANS - O árbitro durante partida entre Vasco e Corinthians no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto Thiago RibeiroAGIF
imagem cameraO árbitro durante partida entre Vasco e Corinthians no estádio São Januário (Foto Thiago RibeiroAGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
18:23
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jornalista Vessoni, da BandSports e do Meu Timão, não conteve as críticas ao árbitro Rodrigo José Pereira de Lima pela atuação em Vasco x Corinthians. Apesar da vitória por 3 a 2, o jornalista considera que o Timão foi prejudicado mais de uma vez pela arbitragem. Lances como uma entrada de Jair em Breno Bidon e a falta dura de David foram mencionados.

Confira as reclamações;

Cheio de desfalques, Corinthians vence Vasco em São Januário lotado

Mais uma vez, o apoio da torcida vascaína não foi suficiente para empurrar a equipe até a vitória. O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 2, com gols de Maycon, 'Gui Negão' e Gustavo Henrique. Vegetti empatou para o Vasco e Rayan diminiu no final.

Tchê Tchê, do Vasco, disputa lance com Raniele, do Corinthians, em São Januário
Corinthians vence Vasco em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A vitória do Corinthians cresce em impacto ao observar a dificuldade que Dorival Junior teve para escalar seu time. O treinador tinha cinco desfalques importantes: Yuri Alberto, Memphis Depay, ambos com problemas físicos, os volantes Carrillo e José Martínez, que passaram por cirurgias, e o lateral Hugo, também lesionado.

O Vasco, que foi a campo com força total, pode dormir na zona de rebaixamento caso o Juventude venca o Botafogo neste domingo (24), no Alfredo Jaconi.

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton e Rayan (VAS); Matheus Bidu e Raniele
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

