Osmar Stábile desponta como um dos favoritos para vencer a eleição indireta para presidente do Corinthians, na próxima segunda-feira (25). O pleito será realizado no Parque São Jorge e apenas conselheiros poderão participar.

continua após a publicidade

Presidente provisório do Corinthians desde maio, quando o Conselho Deliberativo do clube alvinegro aprovou o impeachment de Augusto Melo. Desde então, Osmar Stábile teve que lidar com bastidores quentes no Parque São Jorge.

Em três meses, o presidente assinou a renovação com a Nike e recolocou antigos diretores de Augusto Melo nos cargos, em uma tentativa de encerrar as frequentes trocas das gestões anteriores. Osmar Stábile não esteve sob os holofotes após quase um ano de polêmicas com o antecessor.

continua após a publicidade

Por isso, após os associados decidirem pelo impeachment de Augusto Melo, no dia 9 de agosto, o presidente apareceu como favorito para seguir no cargo até 2026, quando acontecerão novas eleições no Corinthians.

Nomes fortes dos bastidores do Timão chegaram a defender publicamente que Osmar Stábile fosse eleito por aclamação, para evitar um novo desgaste com o processo eleitoral no Corinthians. Paulo Garcia, conselheiro e nome forte do Parque São Jorge, foi um deles.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entretanto, Osmar Stábile ganhou oponentes na corrida eleitora. Roque Citadini, nome conhecido por trabalhar em outras gestões do Corinthians, aparece como um dos principais concorrentes. André Castro também participará do pleito.

(Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Sem alarde

Fora do cargo, os oponentes de Osmar Stábile têm recorrido a entrevistas para apresentar seus projetos, que envolvem desde economia até outros temas do clube. Já o atual presidente optou por não se manifestar publicamente neste momento.

O excesso de declarações em meio a um período delicado, marcado por problemas como o transfer ban, levou Stábile a adotar o silêncio. Nos bastidores, enquanto conselheiros e chapas articulam apoios, seu nome é constantemente citado e ele desponta como um dos favoritos na eleição.