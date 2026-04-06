Dorival se despede do Corinthians e revela que colocou cargo à disposição em 2025

O técnico Dorival Júnior usou as redes sociais para se despedir dos torcedores do Corinthians. O treinador foi demitido depois da derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena.

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Antes dos agradecimentos, Dorival destacou que, após o título da Copa do Brasil, colocou seu cargo à disposição do presidente Osmar Stabile. Segundo o treinador, a decisão foi tomada porque não foi Stabile quem o contratou, mas sim Augusto Melo, antes do processo de impeachment.

— Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube. Eu me sentia na obrigação de estar ali, deixando-o à vontade para tomada de uma posição. Naquele momento o presidente me posicionou que não, que nós iríamos até o final do seu mandato — disse Dorival.

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Além disso, Dorival destacou as recentes cobranças à diretoria por reforços para o elenco. Segundo o treinador, a temporada desgastante, com Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e a Supercopa Rei, vencida pelo Timão, foi um dos motivos.

— Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, quatro competições sendo disputadas, eu realmente fui insistente em muitos momentos, até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, um elenco que nos dessem opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada. Fui, sim, insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais, até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas sete. Então eu brigava pela melhor condição do clube em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano, com um nível de exigência ainda maior e que com certeza nos trariam mais e mais dificuldades — seguiu.

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Veja o vídeo completo:

Trabalho de Dorival Júnior no Corinthians

Dorival foi anunciado no dia 28 de abril de 2025 para substituir Ramón Díaz no comando da equipe. Pelo Timão, foram 63 jogos, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 56, com aproveitamento de 50%.

Em campo, o time conquistou os títulos da Copa do Brasil, em campanha importante, eliminando favoritos como Palmeiras e Cruzeiro, e da Supercopa Rei, em final contra o Flamengo, vencida por 2 a 0.

Dorival venceu dois títulos pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

No Timão, Dorival Júnior também conseguiu valorizar alguns jogadores, como Breno Bidon, que evoluiu de rendimento e chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira. Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Matheuzinho e Raniele também cresceram de desempenho durante o período.

A "lua de mel", no entanto, acabou com a sequência negativa do Corinthians. O time completou nove partidas consecutivas sem vencer: Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense e Internacional, números que fizeram o treinador ser demitido.

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