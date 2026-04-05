O diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, se pronunciou após o anúncio da demissão do técnico Dorival Jr. na noite deste domingo (5), horas após a derrota para o Internacional, na Neo Química Arena. O dirigente compareceu à sala de coletiva do estádio e explicou a decisão tomada pela diretoria do clube.

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- A gente traz uma palavra de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, foram dois títulos que ficam marcados na história do clube. Porém nós entendemos junto com a presidência, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais ter uma evolução técnica. Foram nove jogos sem ganhar, é muita coisa, foi muita coisa para o Corinthians. Uma queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos. Derrotas em casa... tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, houve períodos de treinamentos maiores, como a Data Fifa, eliminação do Paulista... então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária essa mudança - destacou Marcelo Paz.

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Mas o dirigente ponderou que é necessário dar atenção aos resultados e que os nove jogos sem vencer representa um período muito longo para manter o treinador. Paz voltou a destacar comportamentos do elenco dentro de campo que foram notados pela diretoria executiva e que ajudaram a tomar a decisão de demitir. Segundo o pronunciamento, a conversa com Dorival teve um tom amigável.

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- Futebol é resultado, os resultados realmente não vieram, nove jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, e ele entendeu a decisão. Reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal já se via uma ansiedade nos jogadores, uma ansiedade nas ações em campo. Era uma questão emocional de não conseguir realizar o que se treinava. Decisões precisam ser tomadas com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, retomar as vitórias, retomar a alegria do torcedor - completou Paz.

Quem será o substituto de Dorival no Corinthians

Marcelo destacou que ainda não há uma definição do nome que substituirá Dorival no comando do Corinthians. O executivo reforçou que a busca pelo profissional estará alinhada com o peso que o clube tem e com os objetivos do time no restante da temporada, que inclui não só o Brasileiro, mas também a Libertadores e Copa do Brasil.

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- A gente vai iniciar agora o trabalho de procurar um novo treinador, que possa o quanto antes estar conosco, prepararmos para o jogo já de quinta-feira contra o Platense, estar no CT o quanto antes para iniciar o trabalho. Não adianta eu fazer uma coletiva e não ter resposta para vocês, então até por respeito a todo mundo, não seria produtivo. A gente vai iniciar o trabalho eu e o presidente, para que possamos escolher o novo comando do Corinthians na sequência da temporada. (...) amos trabalhar agora para buscar um novo treinador, que possa devolver o melhor futebol ao Corinthians, um time que volte a ganhar jogos, que volte a atacar mais, que volte a finalizar mais em gol, e possa fazer o que o torcedor espera, que é a alegria, que é a vitória, que é a conquista (...) Queremos um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem da torcida, para que a gente volte a sorrir - concluiu Marcelo Paz.

O próximo compromisso do Timão é diante do Platense, na Argentina, na estreia da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians volta a disputar o torneio após três temporadas sem conseguir jogar a fase da competição continental.