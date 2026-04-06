O Corinthians anunciou, neste domingo (5), após a derrota por 1 a 0 para o Internacional na Neo Química Arena, a saída de Dorival Júnior. O Timão optou por trocar o comando técnico da equipe após o trabalho do treinador "bater no teto", segundo o executivo de futebol Marcelo Paz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para encerrar o vínculo com o treinador, que tinha contrato válido até 31 de dezembro de 2026, o Corinthians terá que pagar R$ 7,5 milhões, valor da multa contratual de Dorival Júnior. A informação foi publicada inicialmente pelo 'Meu Timão'.

O Corinthians ainda não detalhou como será feito esse pagamento. Em alguns casos, os clubes buscam um acordo com o treinador para, no mínimo, parcelar o valor.

continua após a publicidade

Dorival Júnior conquistou dois títulos no Corinthians (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Trabalho de Dorival Júnior no Corinthians

Dorival foi anunciado no dia 28 de abril de 2025 para substituir Ramón Díaz no comando da equipe. Pelo Timão, foram 63 jogos, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 56, com aproveitamento de 50%.

Em campo, o time conquistou os títulos da Copa do Brasil, em campanha importante, eliminando favoritos como Palmeiras e Cruzeiro, e da Supercopa Rei, em final contra o Flamengo, vencida por 2 a 0.

continua após a publicidade

No Timão, Dorival Júnior também conseguiu valorizar alguns jogadores, como Breno Bidon, que evoluiu de rendimento e chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira. Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Matheuzinho e Raniele também cresceram de desempenho durante o período.

A "lua de mel", no entanto, acabou com a sequência negativa do Corinthians. O time completou nove partidas consecutivas sem vencer: Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense e Internacional, números que fizeram o treinador ser demitido.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.