Corinthians encaminha a contratação do técnico Fernando Diniz

O Corinthians encaminhou a contratação do técnico Fernando Diniz para assumir o comando da equipe. O treinador chega para substituir Dorival Júnior, demitido depois da derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena.

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A diretoria buscou um nome no mercado para tentar reverter o momento delicado vivido pelo clube na temporada. A equipe atravessa uma sequência negativa e não vence há nove partidas, cenário que aumentou a pressão interna e também por parte da torcida.

Internamente, o Corinthians sabe que a chegada de Fernando Diniz não agrada a todos os torcedores. Há, inclusive, uma ala no Parque São Jorge contrária à contratação do treinador de 52 anos.

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Apesar disso, Marcelo Paz, executivo de futebol, e Osmar Stabile, presidente do clube, apostam no técnico. A avaliação é que o estilo de jogo baseado na posse de bola e na troca de passes, com futebol menos pragmático, pode se encaixar com as características do elenco.

O Lance! apurou que as negociações estão bem avançadas e que apenas um "desastre" faria com que o acordo fosse desfeito. No momento, o departamento jurídico do clube trabalha na rescisão de Dorival Júnior e na regularização de Fernando Diniz.

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Diniz terá pouco tempo para trabalhar antes de compromissos importantes. O Corinthians estreia na Libertadores nesta quinta-feira (9), contra o Platense, fora de casa, e volta a campo no domingo (12), quando disputa o dérbi diante do Palmeiras.

O Corinthians avaliou outros nomes, como Tite, que tem histórico no clube, e Sylvinho, que também já trabalhou no Corinthians. O nome de Fernando Diniz, livre no mercado, ganhou força nas últimas horas e, após negociações preliminares, o acordo foi encaminhado.

Fernando Diniz deixou o Vasco recentemente (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem 52 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

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