Corinthians: Neo Química Arena interdita banheiro após reclamações de torcedores
Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram entupimento em mictórios e pontos de alagamento
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A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, divulgou nota para responder às reclamações de torcedores que publicaram nas redes sociais imagens de um dos banheiros do estádio em más condições de higiene. A denúncia ocorreu durante o jogo contra o Internacional, neste domingo (5).
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Os problemas foram registrados no banheiro do setor Sul. Os mictórios apresentavam entupimento e, nas imagens divulgadas pelos torcedores, foi possível ver pontos de alagamento no local.
Como medida emergencial, o clube interditou os banheiros com problemas estruturais e disponibilizou banheiros químicos para os torcedores. Mesmo com a ação, ainda foi possível observar longas filas na região.
Veja abaixo a nota da Neo Química Arena:
A Neo Química Arena informa que a empresa responsável pela manutenção dos banheiros do estádio foi devidamente acionada neste domingo, encontrando-se já em atuação para a resolução dos problemas identificados.
A administração do estádio manifesta seu pesar pelo ocorrido e comunica que, como medida paliativa, foram instalados banheiros químicos no setor afetado, com o objetivo de suprir a demanda durante a realização da partida deste domingo.
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