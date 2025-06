Dorival Júnior usa experiência na CBF para lidar com política do Corinthians

O torcedor do Corinthians vive duas realidades distintas. Por um lado, torce pela equipe em campo, que busca se reestruturar com Dorival Júnior, do outro, acompanha a crise política no clube, atualmente presidido por Osmar Stábile, mas que convive com as investidas de Augusto Melo para recuperar o poder.

O ex-dirigente foi afastado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians no dia 26 de maio, após a aprovação de seu impeachment em um processo que apura possíveis irregularidades no patrocínio da Vai de Bet. Augusto Melo, por sua vez, questiona a legitimidade do pleito e pede o afastamento de Romeu Tuma Jr. da presidência do órgão.

Dorival Júnior tem a responsabilidade de comandar o Corinthians em meio ao imbróglio político. Nos bastidores, o treinador busca blindar o elenco para que o futebol seja a prioridade. A recente experiência na CBF serve como experiência.

O treinador comandou a Seleção Brasileira entre janeiro de 2024 e março de 2025. Durante esse período, a CBF também passou por uma crise política, que acabou desencadeando no afastamento de Ednaldo Rodrigues para a posse de Samir Xaud. Dorival Júnior contou como busca não se envolver nestes impasses fora de campo.

— É difícil fazer uma avaliação não conhecendo detalhes de tudo que está acontecendo, eu procuro não me envolver politicamente, vivi isso, sim, até dentro da própria CBF, mas eu procuro não estar dentro de um problema deste tipo que não compete a nós que temos o dia a dia do clube nas mãos. Nossa preocupação tem que ser exclusivamente em preparar a melhor equipe possível, fazer correções necessários, pensar na melhor estrutura, a melhor logística, as melhores opções, buscar valorizar as categorias de base, esse é nosso verdadeiro trabalho — disse o treinador após o empate do Corinthians com o Grêmio, na quinta-feira (12).

Dorival Júnior conviveu com problemas na CBF (Foto: Marcello Dias / CBF)

Apoio de dirigente no Corinthians

Um dos principais pilares para blindar o elenco dos problemas extracampo do Corinthians é Fabinho Soldado, executivo de futebol. No Timão desde o início da gestão de Augusto Melo, no ano passado, o dirigente sempre se mobilizou para preservar o CT Dr. Joaquim Grava. Ramón e Emiliano Díaz sempre o elogiaram, e com Dorival Júnior, não é diferente.

— Fabinho Soldado nos dá uma consistência grande neste sentido, não tivemos problemas nenhuma até esse momento. O Centro de treinamento está sendo respeito pelos dois lados do clube e é natural que gere uma instabilidade, ninguém pode fugir disso, mas estamos esforço de todos, há uma colaboração e entendimento dos jogadores para lidar da melhor forma possível

O próximo passo para confirmar, ou não, o afastamento de Augusto Melo será a assembleia-geral dos associados, marcada por Romeu Tuma Jr. para 9 de agosto. Os sócios do Corinthians vão votar se querem ratificar o impeachment. Caso aprovado, uma nova eleição será feita de forma indireta, no Conselho Deliberativo.