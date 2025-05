Augusto Melo sofre impeachment e é afastado da presidência do Corinthians

A maioria do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians decidiu pelo afastamento de Augusto Melo do cargo de presidente, em votação realizada nesta segunda-feira (26), no Parque São Jorge. 176 conselheiros aprovaram o impeachment, enquanto 57 optaram pela permanência do dirigente, apenas um votou em branco. Romeu Tuma Jr. se absteve.

Com a decisão, o presidente do Corinthians é afastado imediatamente do cargo, que será ocupado de maneira interina pelo 1º vice-presidente Osmar Stábile. Em cinco dias, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, deverá convocar uma assembleia-geral de sócios, última etapa do impeachment, que vai aprovar, ou não, o processo.

O pedido de impeachment tem como base uma investigação da Comissão de Ética do Corinthians sobre irregularidades no contrato de patrocínio com a casa de apostas Vai de Bet. No fim de abril, a Polícia Civil de São Paulo indiciou Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.

O inquérito apura repasses do Corinthians a empresas 'laranjas', que teriam desviado recursos para uma conta ligada ao crime organizado.

O Conselho Deliberativo também levou em conta a condução financeira de Augusto Melo à frente do clube. A justificativa é de que, segundo o órgão, o ex-presidente teria praticado uma gestão temerária em seu primeiro ano de mandato, sem apresentar balanços econômicos auditados. Isso resultou na reprovação das contas de 2024 e em uma dívida estimada em R$ 2,5 bilhões.

Maioria do conselho votou a favor do impeachment de Augusto Melo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Dia tenso no Corinthians

Foi a terceira vez que o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu para votar o afastamento de Augusto Melo. A primeira tentativa ocorreu em dezembro do ano passado, mas foi interrompida após o dirigente obter uma liminar na Justiça.

continua após a publicidade

A segunda reunião aconteceu em janeiro deste ano. Na ocasião, marcada por confusões no Parque São Jorge, os conselheiros aprovaram o rito de admissibilidade, que autoriza a votação do impeachment. A sessão foi suspensa devido ao horário avançado e alegações de falta de segurança.

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, levou quatro meses para retomar a votação. Embora tenha alegado motivos de segurança, na prática, o adiamento coincidiu com a divulgação do inquérito da Polícia Civil sobre o caso Vai de Bet.

A trajetória de Augusto Melo

No fim de 2023, Augusto Melo venceu as eleições com 66,2% dos votos, superando André Luiz Oliveira, que obteve 33,8%. O mandato estava previsto para durar até 2026. Sua base eleitoral também ajudou a eleger diversos conselheiros aliados.

Com 200 vagas diretas em disputa, quatro chapas que apoiavam Augusto Melo foram eleitas, superando outras quatro ligadas à chapa Renovação e Transparência, que comandou o Corinthians por 16 anos, entre 2007 e 2023.

Apesar do início animador, a gestão de Augusto foi marcada por conflitos internos e externos que desgastaram sua imagem junto à torcida. Fora de campo, o clube enfrentou acusações de práticas ilícitas no contrato com a patrocinadora Vai de Bet, envolvendo pagamentos a empresas 'laranjas'. Além disso, as contas de 2024 foram reprovadas, e a dívida total do clube aumentou, chegando a R$ 2,5 bilhões.

Ao longo do ano passado, jogadores deixaram o clube por meio da Justiça por falta de pagamentos, como Gustavo Mosquito e Arthur Souza. O auge da crise financeira ocorreu na reta final da temporada, quando a Fifa aplicou um transfer ban ao Corinthians. A punição só foi revertida em janeiro, após um acordo da diretoria com Balbuena.

Dentro de campo, o clube viveu altos e baixos. O início da gestão foi turbulento, com dificuldades para inscrever jogadores e uma luta contra o rebaixamento no Paulistão e no Campeonato Brasileiro. O fim de 2024 foi marcado pela contratação de Memphis, estrela da seleção holandesa, que ajudou o clube a garantir vaga na Pré-Libertadores. Nesta temporada, o Timão conquistou o título estadual sobre o Palmeiras, encerrando um jejum de seis anos sem conquistas.