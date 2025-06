Associados do Corinthians convocam ato por reforma do estatuto

Os associados do Corinthians convocaram uma manifestação para este sábado (14), às 11h (de Brasília), no Parque São Jorge, sede social do clube. A principal pauta do protesto é pressionar o Conselho Deliberativo pela reforma do estatuto.

continua após a publicidade

➡️Dorival Júnior exalta evolução do Corinthians após semana livre

A manifestação acontecerá em frente ao Bar da Torre, dentro do Parque São Jorge. O protesto conta com o apoio de diversos personagens políticos do clube e também da Gaviões da Fiel, que já esteve na sede social neste mês para pressionar pela reforma do estatuto

No dia 3 de junho, membros da torcida organizada invadiram o Parque São Jorge, passaram um cadeado no portão principal do clube, e ficaram lá por cerca de uma hora. O protesto acabou antes mesmo da chegada da polícia.

continua após a publicidade

Protesto será no Bar da Torre, dentro do Parque São Jorge (Foto: Eduardo Viana/ LANCE!Press)

Pressão por mudança

O principal ponto da pauta se refere ao modelo de votação do Corinthians. Atualmente, somente associados do clube social podem escolher o novo presidente. A organizada pressiona uma mudança para que membros do Fiel Torcedor, programa para venda de ingressos para jogos do Timão, também possam participar do pleito.

As eleições no Corinthians acontecem a cada três anos. Augusto Melo foi eleito em 2023, com mandato válido até 2026. Entretanto, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o impeachment do dirigente, que foi afastado provisoriamente do cargo no dia 26 de maio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O próximo passo para confirmar, ou não, o afastamento de Augusto Melo será a assembleia-geral dos associados, marcada por Romeu Tuma Jr. para 9 de agosto. Os sócios do Corinthians vão votar se querem ratificar o impeachment. Caso aprovado, uma nova eleição será feita de forma indireta, no Conselho Deliberativo.

Chapas da situação e oposição defendem a mudança do estatuto. Uma delas é a Arquibancada 85, contrária a Augusto Melo, mas o discurso também foi encabeçado pelas chapas 30 e a Chapa São Jorge 77, aliadas do antigo dirigente.