O técnico Dorival Júnior completou 45 dias no comando do Corinthians. Anunciado oficialmente no dia 28 de abril, o treinador disse “sim” ao Timão no dia 25 e iniciou sua primeira passagem pelo clube.

Dentro de campo, o Corinthians ainda busca seu melhor desempenho. Apesar de ter conquistado a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, ao vencer o Novorizontino na terceira fase (1 a 0 fora de casa na ida e 1 a 0 na volta, em casa), a equipe ainda oscila.

A Copa Sul-Americana é o maior exemplo desse cenário. Com Dorival Júnior no comando, a equipe venceu o Racing fora de casa, mas tropeçou na Neo Química Arena contra o América de Cali, ao empatar em 1 a 1, e foi derrotada pelos reservas do Huracán na rodada que decretou a eliminação. Uma vitória simples nesses dois jogos — ou até mesmo o empate contra os argentinos — teria classificado o Timão.

Pelo Campeonato Brasileiro, Dorival Júnior assumiu a equipe na 12ª colocação, com sete pontos: duas vitórias, um empate e três derrotas. A situação, no entanto, pouco mudou. Atualmente, a equipe está na 11ª posição, com 15 pontos, quatro vitórias, quatro derrotas e três empates.

Desde que assumiu o comando do Corinthians, Dorival Júnior promoveu algumas mudanças pontuais na equipe, buscando ajustar o time ao seu estilo de jogo. Um dos principais movimentos foi a utilização de Félix Torres em algumas partidas como lateral, como nos confrontos contra Santos e Novorizontino — embora Matheuzinho siga como titular da posição.

No meio-campo, Bidon passou a ser chamado de meia pelo treinador, ainda que a dinâmica em campo não tenha sofrido grandes alterações. A formação tática adotada tem sido o 4-1-4-1, com o time explorando mais as jogadas pelas laterais. Na defesa, a dupla André Ramalho e Cacá voltou a ganhar espaço entre os titulares, enquanto Maycon tem sido cada vez mais acionado como primeiro volante.

Analisando os números friamente, Dorival Júnior soma 10 jogos à frente do Corinthians, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O time tem 60% de aproveitamento, marcou 10 gols e sofreu 6. O início é equilibrado, com desempenho estável tanto no ataque quanto na defesa.

Dorival Jr foi anunciado pelo Corinthians em março (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Dorival Júnior precisou lidar com crise fora de campo

O Corinthians vive uma de suas piores crises políticas da história. No dia 26 de maio, o órgão aprovou, por 176 votos a 57, o afastamento provisório de Augusto Melo. O pedido de impeachment apura supostas irregularidades na gestão do ex-presidente relacionadas ao patrocínio da casa de apostas Vai de Bet com o Corinthians.

No dia 31 de maio, o Parque São Jorge, sede social do clube, foi palco de um entrevero envolvendo Augusto Melo, que apresentou um documento destituindo Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, e tentou se recolocar no poder. Passada uma semana, o clima ainda é de ebulição, com Osmar Stábile, mandatário interino, promovendo mudanças na diretoria.

Augusto Melo contesta a validade da votação que aprovou seu impeachment no Conselho Deliberativo. Segundo ele, a decisão não deveria ser considerada legítima, uma vez que a Comissão de Ética havia afastado Romeu Tuma Jr. ainda no início de abril. No entanto, não houve notificação formal ao mesmo.

Dorival Júnior vem tentando blindar o elenco do Corinthians e chegou a dizer que sua maior preocupação está dentro do CT. Apesar da declaração, o meia Rodrigo Garro, após o empate em 0 a 0 diante do Vitória, confessou que a crise política vem atrapalhando o clube.

— Sem dúvida, a gente escuta, vive o dia a dia do Corinthians. Vou falar por Rodrigo Garro, ok? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, atrapalha o nosso trabalho. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar com a guerra política. Não tem a ver com isso — disse Garro.

Sequência do Corinthians

O Corinthians se prepara para o último confronto antes da paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que será realizada entre junho e julho, nos EUA. Na próxima quinta-feira (12), o Timão enfrenta o Grêmio, às 20h (de Brasília), em Porto Alegre.