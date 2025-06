Técnico do Corinthians feminino responde críticas da torcida

Após a vitória do Corinthians diante do Flamengo, e com a vice-liderança assegurada nesta rodada, Lucas Piccinato falou sobre a cobrança da torcida. Para ele, a expectativa se deve ao desempenho do clube dos últimos anos, em especial sob comando de Arthur Elias.

Questionado sobre a pressão por desempenho, Piccinato foi enfático e evitou comparações com temporadas anteriores.

— A expectativa da torcida é de jogar o jogo que o Corinthians jogou (em outro momento), que era até certo ponto fantasioso, no sentido que envolvia todos os adversários, não deixava eles jogarem. Eu já estive do outro lado e sei que não é uma verdade absoluta, mas sei que é uma coisa que ficou muito marcada porque é o time que ganhou todos os títulos. — iniciou ele.

À frente do Corinthians desde 2023, o técnico conquistou três títulos à frente do clube: Brasileirão, Supercopa do Brasil e Copa Libertadores, todos em 2024. Sob seu comando, o Corinthians perdeu a Supercopa do Brasil deste ano e o Paulistão da temporada passada.

— Eu levo de uma forma super tranquila, sei que tem muitas críticas coerentes, muitas que fogem do padrão. Olham para esse futebol jogadora lá atrás como se fosse tudo perfeito, como se vencesse todas as partidas, o que não é verdade. Estou muito tranquilo de trabalhar tanto pela diretoria, como pelo staff e grupo de jogadoras. Acredito muito no meu trabalho e sei onde a gente pode chegar — completou o treinador.

Momento do Corinthians feminino

O Corinthians segue na vice-liderança do Brasileirão feminino, com 28 pontos em 13 jogos. A equipe tem campanha de oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. No Paulistão, o Timão lidera com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas.

