Diniz exalta entrega do Corinthians após empate com dois a menos: 'Luta'

O empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, na noite deste domingo (12), pela 11ª rodada do Brasileirão, teve gosto de vitória para o time alvinegro. Mesmo com dois jogadores a menos, a equipe conseguiu segurar o resultado em um clássico marcado pela intensidade e pela entrega.

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Após a partida, o técnico Fernando Diniz valorizou a postura do Corinthians diante das adversidades e destacou o espírito de luta demonstrado em campo. O treinador também comentou as decisões da arbitragem e analisou o comportamento tático da equipe ao longo do confronto.

— O Corinthians deu uma clara demonstração de força e espírito de luta. Vai ficar marcado, não pelo resultado, mas pela entrega, representação da torcida. Time e torcida jogaram no mesmo tom. Lutando até o fim, sem parar. Ainda tivemos a chance mais clara do jogo. Aprender com o que aconteceu hoje, no sentido positivo, e aprender a não ter jogador expulso, porque acaba fazendo a diferença — disse Fernando Diniz.

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— O que eu nunca abri mão foi a capacidade de lutar; isso se assemelha muito com o Corinthians e o que eu acredito. Jogadores com entrega, e isso aproxima muito o time da torcida. Depois disso, podemos ajustar a parte tática. Mas não tem ajuste tático que mude a falta de energia. O grande ganho que esse time teve é a capacidade do desejo de vencer, de não tomar gol — apontou.

A expulsão que ficou marcada no confronto foi a do meio-campista André. O jogador do Corinthians fez um gesto obsceno após sofrer falta de Andreas Pereira no meio-campo. Após revisão no VAR, a decisão final foi pela aplicação do cartão vermelho

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— Eu não vi o lance, não posso falar se assemelha com o Allan (contra o Fluminense). Eu não posso responder. Em relação à parte tática, tinha uma consistência com duas linhas de quatro. Com a saída do André, preservamos a linha de quatro. A notícia boa para vocês é que o Garro não precisa jogar só de 10, ele pode jogar pelo lado. Ele já jogou em outras posições. Hoje ele conseguiu cumprir funções diferentes e bem — afirmou Diniz.

Com o resultado, o Corinthians segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time agora comandado por Fernando Diniz marcou oito gols e sofreu 11.

Clássico entre Corinthians e Palmeiras foi marcado por polêmicas de arbitragem (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress) São Paulo

O que vem pela frente para o Corinthians?

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para a segunda rodada da Libertadores. O Corinthians entra em campo na quarta-feira (15), às 21h30, na Neo Química Arena, contra o Santa Fé, da Colômbia. Já o Palmeiras recebe o Sporting Cristal, em casa, na quinta-feira (16).

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