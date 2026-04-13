Benja dispara sobre jogo entre Corinthians x Palmeiras: 'Exagerou'
Equipes empataram sem gols
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O empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu fortemente — principalmente pelas expulsões que marcaram o clássico.
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Durante análise, o apresentador Benjamin Back, o Benja, criticou duramente a postura do time alvinegro e classificou como exageradas as atitudes que resultaram nos cartões vermelhos.
— O time do Corinthians entrou pilhado demais. Uma coisa é raça, outra é falta de inteligência — disparou.
Expulsões definem o clássico
O Corinthians teve dois jogadores expulsos ao longo da partida. Ainda no primeiro tempo, André deixou a equipe com um a menos após uma entrada dura. Já na etapa final, Matheuzinho também recebeu cartão vermelho, complicando ainda mais a situação da equipe comandada por Fernando Diniz.
Para Benja, não há discussão sobre as decisões da arbitragem:
— As expulsões não têm o que falar. O Mateuzinho também exagerou — opinou.
Mesmo com dois jogadores a mais durante boa parte do jogo, o Palmeiras não conseguiu transformar a superioridade numérica em gols.
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Destaques e críticas
O comentarista ainda destacou atuações individuais importantes do lado corintiano, como o goleiro Hugo e o zagueiro Gustavo Henrique, fundamentais para segurar o resultado.
Apesar do empate, Benja avaliou que o resultado acabou sendo positivo para o Corinthians, considerando o contexto da partida.
Com o resultado, o Palmeiras segue líder do Brasileirão, com 25 pontos, enquanto o Corinthians continua próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 11 pontos.
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