Benja dispara sobre jogo entre Corinthians x Palmeiras: 'Exagerou'

O empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu fortemente — principalmente pelas expulsões que marcaram o clássico.

continua após a publicidade

➡️ Possível pênalti em Corinthians x Palmeiras gera revolta: 'Vergonhoso'

Durante análise, o apresentador Benjamin Back, o Benja, criticou duramente a postura do time alvinegro e classificou como exageradas as atitudes que resultaram nos cartões vermelhos.

— O time do Corinthians entrou pilhado demais. Uma coisa é raça, outra é falta de inteligência — disparou.

Expulsões definem o clássico

O Corinthians teve dois jogadores expulsos ao longo da partida. Ainda no primeiro tempo, André deixou a equipe com um a menos após uma entrada dura. Já na etapa final, Matheuzinho também recebeu cartão vermelho, complicando ainda mais a situação da equipe comandada por Fernando Diniz.

continua após a publicidade

Para Benja, não há discussão sobre as decisões da arbitragem:

— As expulsões não têm o que falar. O Mateuzinho também exagerou — opinou.

Mesmo com dois jogadores a mais durante boa parte do jogo, o Palmeiras não conseguiu transformar a superioridade numérica em gols.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Corinthians x Palmeiras durante rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Destaques e críticas

O comentarista ainda destacou atuações individuais importantes do lado corintiano, como o goleiro Hugo e o zagueiro Gustavo Henrique, fundamentais para segurar o resultado.

Apesar do empate, Benja avaliou que o resultado acabou sendo positivo para o Corinthians, considerando o contexto da partida.

Com o resultado, o Palmeiras segue líder do Brasileirão, com 25 pontos, enquanto o Corinthians continua próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 11 pontos.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.