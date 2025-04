O atacante Memphis Depay, do Corinthians, não poupou críticas ao gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. As imagens foram divulgadas pela Corinthians TV no vídeo de bastidores das finais do Campeonato Paulista.

Após a partida de ida, durante uma roda com o elenco, Memphis criticou as condições do gramado do Allianz Parque e valorizou o desempenho da equipe do Corinthians. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0 no jogo de ida e garantiu o título semanas depois, ao empatar em 0 a 0 na Neo Química Arena.

- A gente ganhou no estádio deles hoje. E isso nos dá confiança. Naquele campo de merda. Em uma semana a gente ganha o título. A gente tem que ter a coragem de jogar como jogamos no primeiro tempo. A gente deixou eles correndo atrás da gente. Essa é a experiência que a gente tem que sentir. Por mais que a gente jogue junto, a gente tem que ter a responsabilidade de ter a coragem para pedir a bola - comentou Memphis.

- Isso é importante e ajuda o meio de campo demais. A gente tem que ter a coragem de fazer isso também no segundo tempo. No segundo tempo, eles mudaram o jeito que estavam pressionando a gente. Nós temos que trabalhar como vamos resolver isso. A gente conseguiu a vitória fora de casa e a gente vai fazer história. Vamos juntos - completou.

Palmeiras e Corinthians fizeram a final do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Gramado do Allianz Parque aprovado pela Fifa

A Fifa emitiu no dia 2 de março um ertificado que libera o gramado do Allianz Parque, casa do Palmeiras, para receber partidas de competições internacionais.

A entidade máxima do futebol realizou uma bateria de testes no campo durante oito horas e concedeu a certificação por mais uma temporada, com validade até abril de 2026. Uma nova vistoria está prevista para daqui a 360 dias.

Os testes para a liberação do estádio para jogos internacionais incluem avaliações de rolagem da bola, quique, tração e rotação da chuteira, além da medição de planicidade do gramado.

Após reclamações do elenco e dos adversários, o gramado do Allianz Parque passou por uma grande reforma no início do ano passado e ficou sem receber partidas por cerca de dois meses. Durante a reforma, foi retirado o composto termoplástico, que derretia e grudava nas chuteiras dos jogadores, e substituído por cortiças, material orgânico e de origem vegetal.

Atualmente, o material é considerado o mais tecnológico do mercado, além de controlar a temperatura, um dos maiores problemas dos gramados sintéticos. O composto, inclusive, foi importado da Europa.