Cartão de Ramón Díaz impede liderança do Corinthians no Brasileirão; entenda

O Corinthians terminou a segunda rodada do Brasileirão na vice-liderança. No sábado (5), o Timão venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, e conquistou a primeira vitória na competição nacional. Com quatro pontos, o clube alvinegro é um dos sete times com quatro pontos no torneio.

Apenas Corinthians e Internacional possuem três gols de saldo, o segundo critério de desempate do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos venceram o Cruzeiro por 3 a 0 neste domingo (6), em partida realizada no Beira Rio.

Com campanhas idênticas, o Timão perdeu a chance de ser líder no critério de cartões vermelhos. No sábado (5), Ramón Díaz foi expulso por Anderson Daronco após reclamar da anulação de um gol de Memphis contra o Vasco.

Na súmula, Anderson Daronco alegou que Ramón Díaz foi expulso por sair da área técnica e protestar acintosamente contra a equipe de arbitragem.

— Me surpreende que na minha história, ele foi o único árbitro que me expulsou três vezes. Anulou dois gols, e não disse nada. Ele me faz perder o clássico, uma lástima, pois é um lindo espetáculo. Não disse absolutamente nada. Ele me dizia tranquilo, tranquilo e me deu o vermelho. Espero que não repita de minha parte e da dele. Não é possível que me expulsou três vezes — reclamou Ramón Díaz em entrevista coletiva após a partida.

Yuri Alberto marcou na vitória do Corinthians sobre o Vasco no último sábado (5) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Marca negativa

A última vez que o Corinthians liderou o Campeonato Brasileiro foi na nona rodada da edição de 2022. Na época, o clube alvinegro ainda era comandado por Vitor Pereira. O Palmeiras acabou conquistando o título naquele ano. O Timão é a equipe que mais liderou o Brasileirão na era dos pontos corridos.

Equipes com mais rodadas na liderança do Brasileirão por pontos corridos (2003-2024)