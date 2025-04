Com nomes da base, Corinthians relaciona 26 atletas para jogo da Sul-Americana; veja lista

O técnico Ramón Díaz relacionou 26 atletas para o confronto do Corinthians diante do América de Cali, nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O meio-campista Igor Coronado e o atacante Memphis Depay desfalcam a equipe na viagem à Colômbia. Coronado sofreu um trauma no ombro esquerdo, enquanto Depay apresenta entorse no tornozelo direito. Além deles, o goleiro Hugo Souza (lesão no reto femoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o meio-campista Rodrigo Garro (tratamento de tendinopatia patelar no joelho direito, realizado na Espanha) seguem fora da equipe.

As novidades na lista de relacionados são o meio-campista Dieguinho e o atacante Gui Negão, ambos oriundos da equipe sub-20. Os dois atletas estarão à disposição do treinador argentino para o duelo continental.

Gui Negão está entre as novidades do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Gui Negão, de 18 anos, foi um dos destaques do Corinthians na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na temporada de 2025, o atacante disputou 12 partidas, marcou três gols e forneceu uma assistência.

Já o meia Dieguinho, de 17 anos, também se destacou na Copinha. No ano, soma 12 jogos, dois gols e duas assistências.

Veja abaixo os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Hugo, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Héctor Hernández, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto