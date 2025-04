Vaquinha do Corinthians: organizada faz mutirão para impulsionar doações

A Gaviões da Fiel promove um mutirão nesta segunda-feira (7) para impulsionar doações à campanha "Doe Arena", que busca quitar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena.

O objetivo da torcida organizada, responsável por promover a campanha, é mobilizar os torcedores para alavancar as doações à vaquinha do Corinthians. A arrecadação total da campanha "Doe Arena Corinthians" é de R$ 39.641.354,80, e a meta é encerrar o dia com R$ 40 milhões.

A iniciativa busca faturar R$ 700 milhões até maio, prazo final estabelecido pelo banco estatal para quitar a dívida do estádio. Ainda faltam R$ 660.358.645,20 para atingir a meta, e as doações podem ser feitas pelo site doearenacorinthians.com.br.

Em comunicado divulgado neste domingo (6), a Gaviões da Fiel convocou os torcedores a doar pelo menos R$ 10. Não é a primeira ação a organizada visando uma arrecadação, que também teve iniciativas com torcedores ilustres.

A campanha começou em novembro do ano passado e, embora tenha recebido doações expressivas no início, enfrentou queda no ritmo de arrecadação ao longo do tempo. Agora, no quinto mês, alcançou apenas 5,66% do valor estipulado pela torcida organizada.

Campanha visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Area (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A campanha terá duração até maio deste ano.