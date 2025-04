Gaviões da Fiel cobra diretoria do Corinthians após saída de Ramón Díaz

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, se manifestou oficialmente após a saída do técnico Ramón Díaz, ocorrida nesta quinta-feira (17). Em nota divulgada nas redes sociais, a torcida cobrou duramente a diretoria e exigiu mudanças urgentes no departamento de futebol do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Já faz alguns anos que a Fiel Torcida tem sofrido com temporadas abaixo da grandeza do Corinthians, não é porque cantamos que somos Sofredores, que vamos tolerar a incompetência das diversas gestões que passaram pelo clube e que não trouxeram resultados ao futebol.

A demissão do treinador argentino, segundo a Gaviões, simboliza mais um capítulo de instabilidade e reforça a necessidade de comando forte e à altura do clube.

continua após a publicidade

— A saída do técnico Ramón Díaz só reforça o nosso recado a toda diretoria do Corinthians que não iremos tolerar a falta de um comando técnico que compreenda o tamanho da nossa instituição e a urgência por resultados condizentes com o peso da nossa camisa. Por exemplo, é inaceitável que clássicos sejam usados para experimentos táticos. Cada campeonato que disputamos deve ser encarado como prioridade máxima, e não como etapa de testes. Aqui no Corinthians, o próximo jogo sempre é o mais importante — cobrou a torcida.

A organizada também destacou que o momento pede medidas concretas, com inteligência na montagem do elenco e maior ambição esportiva. Sobre o futuro técnico da equipe, a torcida pede critério e capacidade para extrair o máximo do elenco, valorizando inclusive a base.

continua após a publicidade

+ Memphis mostra incômodo e faz cobrança generalizada após derrota do Corinthians

— A paciência da torcida tem limites, e o tempo para justificar a falta de desempenho está esgotado. Compreendemos as dificuldades financeiras de hoje, mas isso não pode ser resposta para a falta de ambição e de inteligência na montagem do elenco. Exigimos a busca por um técnico que, mesmo dentro das nossas possibilidades salariais, possua a capacidade de extrair o máximo dos jogadores disponíveis, integrando os jogadores da base e implementando uma filosofia de jogo vencedora. Afinal, quem não sonha em vestir e representar o Corinthians em campo? — pontuou a organizada.

Mesmo diante do cenário negativo, os Gaviões acreditam que o elenco atual tem condições de disputar títulos e exige, no mínimo, raça e comprometimento:

— Com o elenco atual, temos condições de ficar no topo das competições. Os salários pagos a cada jogador exigem, no mínimo, entrega total em campo. Raça e coração não são opcionais, é o mínimo que esperamos ver em cada partida. Por fim, exigimos ações concretas e imediatas para reverter este cenário. Queremos um Corinthians competitivo e vitorioso, à altura da sua história e da paixão de sua Fiel Torcida.

O Corinthians volta a campo neste sábado, contra o Sport, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, após duas derrotas consecutivas.