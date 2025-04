Corinthians tem Dorival como ‘plano A’ e trabalha nos bastidores para substituir Ramón

A diretoria do Corinthians entende que o trabalho de Ramón Díaz atingiu seu teto e fez uma consulta informal ao estafe de Dorival Júnior sobre a possibilidade de o ex-comandante da Seleção Brasileira assumir o comando técnico do clube.

continua após a publicidade

+ Memphis mostra incômodo e faz cobrança generalizada após derrota do Corinthians

A troca no comando ganhou força após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena. Internamente, uma ala da diretoria já era favorável à mudança, que passou a ser ainda mais discutida diante dos resultados da equipe neste início de Brasileirão.

Com o senso de urgência ativado, o Corinthians entrou em contato com Dorival Júnior para entender as solicitações do profissional e aguarda um retorno para definir os próximos passos. A intenção é resolver o imbróglio rapidamente, permitindo que o novo comandante tenha tempo para treinar a equipe antes da pausa para o Mundial, além de participar das decisões sobre a próxima janela de transferências, no meio do ano.

continua após a publicidade

De acordo com a apuração da reportagem, Dorival vê com bons olhos a possibilidade de assumir o comando do Corinthians. No entanto, ainda não enviou uma devolutiva para o clube paulista, que tem o presidente Augusto Melo e o diretor Fabinho Soldado à frente das negociações.

A posição de Ramón Díaz à frente da direção do Corinthians voltou a ser questionada após a derrota para o Fluminense, na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Treinador mantém rotina

Em meio às especulações sobre uma possível demissão, Ramón Díaz comandou o treinamento da equipe nesta quinta-feira (17), no CT Joaquim Grava. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Fluminense realizaram trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco participou de atividades com bola no gramado.

continua após a publicidade

Na saída das dependências do Corinthians, Ramón brincou com o público presente e afirmou que as informações divulgadas pela imprensa sobre uma possível demissão estão incorretas.

Números de Ramón no Corinthians

Ramón Díaz chegou ao Corinthians em junho do ano passado para substituir o português António Oliveira. Em 60 partidas no comando, somou 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. O contrato do treinador vai até dezembro de 2025.

As ações do técnico argentino, no entanto, têm incomodado parte do elenco corintiano. Após a derrota na última quarta-feira, Memphis Depay, um dos pilares da equipe, afirmou que o time deixa muitos espaços em campo, o que dificulta o entrosamento entre os setores.

— Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós, são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time — explicou o holandês.

Com quatro pontos conquistados em quatro rodadas, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, quando encara o Sport. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão.