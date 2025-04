Ana Thaís manda recado sobre próximo técnico do Corinthians: ‘Aí que mora o perigo’

O Corinthians demitiu o técnico Ramón Díaz nesta quinta-feira (17), um dia após a derrota para o Fluminense, no Brasileirão. O argentino deixou o cargo três semanas após ser campeão paulista. A jornalista Ana Thaís Matos fez uma análise sobre a procura do clube por um novo treinador.

- Agora a diretoria, principalmente o Fabinho Soldado, precisam saber um pouquinho mais do universo do Corinthians para contratar comissão técnica. Não é porque ele viu de perto num time que vai servir em outro. E é aí que mora outro perigo pro Corinthians - escreveu Ana Thaís Matos nas redes sociais.

Altos e baixos de Ramón Díaz no Corinthians

Contratado em julho do último ano, Ramón Díaz chegou ao Parque São Jorge com o clube na zona de rebaixamento da competição. O treinador conseguiu emplacar vitórias e garantiu fôlego ao time na final da temporada. Após grandes contratações na janela, como Memphis e Carrillo, a equipe ganhou corpo, venceu nove jogos seguidos, fugiu do Z-4 e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

O argentino conduziu o Timão até as semifinais da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e da Sul-Americana, em confronto perdido para o Racing. Em ambas as ocasiões, Ramón Díaz foi criticado pela forma como montou a equipe e também encarou uma crise interna.

Nesta temporada, conquistou o título do Paulistão. O Corinthians quebrou um jejum de seis anos sem títulos. Mesmo com a conquista, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações do final do ano passado, e a decisão da diretoria foi pela sua saída.

