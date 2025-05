Dorival Júnior acabou de chegar no Corinthians e já está sendo pressionado pela torcida. Na noite deste sábado (10), o Timão enfrentou o Mirassol e saiu derrotado por 2 a 1, de virada. Nas redes sociais, torcedores do alvinegro não perdoaram o treinador. Esta é a primeira derrota do comandante à frente da equipe paulista. Vale ressaltar que Memphis Depay desperdiçou um pênalti ainda na primeira etapa.

Corinthians x Mirassol

Minutos após Memphis Depay desperdiçar um pênalti, o Corinthians de Dorival conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 51 minutos, o zagueiro Cacá conseguiu balançar as redes e coloborou para uma redenção de Memphis. O holandês foi o responsável por acertar um cruzamento na medida para o companheiro subir mais alto que a defesa adversária e marcar. No segundo tempo, o time do interior paulista reagiu, marcou dois gols e conquistou a vitória.

Com a derrota, o Corinthians estaciona na oitava colocação e pode perder algumas posições dependendo dos resultados da rodada. O time comandado por Dorival Júnior volta a campo na próxima quinta-feira (15), contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. Já o Mirassol só volta a jogar no próximo domingo (18), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão.

