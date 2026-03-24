Tuma contesta votação e diz não reconhecer afastamento no Corinthians

Romeu Tuma Júnior divulgou uma nota nesta terça-feira (24) na qual afirma não reconhecer o afastamento do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, definido em votação dos conselheiros na segunda-feira (23).

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Segundo Tuma, a convocação não seguiu o rito previsto no Estatuto Social e comprometeu a regularidade do procedimento.

— A convocação não observou o rito previsto no Estatuto Social, e a própria dinâmica da reunião, inclusive com interrupção formal dos trabalhos, agressões verbais a membros diretivos e posterior retomada por quem não detinha competência para tanto, compromete por completo a regularidade do procedimento, afastando a produção de efeitos jurídicos válidos — disse Romeu Tuma.

Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile (Foto: Evander Portilho/ Agência Corinthians)

Relembre a reunião que afastou Tuma

O encontro foi convocado por Osmar Stabile, que justificou a medida ao apontar suposta interferência na condução administrativa. Com a decisão, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, assume interinamente a função e passa a comandar o órgão responsável do clube.

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Na votação, 115 conselheiros apoiaram o afastamento de Tuma, enquanto 15 se posicionaram contra. Ao todo, 137 participaram da sessão, e sete optaram pela abstenção.

Tuma permanecerá afastado até a conclusão da análise da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. O grupo abrirá um procedimento interno, com a escuta dos envolvidos, antes de elaborar um parecer que será submetido ao Conselho Deliberativo, responsável por definir a situação do dirigente.

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Veja abaixo a nota completa:

"Em relação à reunião realizada na data de ontem, registro que não reconheço a sua validade jurídica, diante de vícios relevantes tanto na convocação quanto na condução dos trabalhos, em desconformidade com as disposições estatutárias que regem o funcionamento do Conselho Deliberativo.

A convocação não observou o rito previsto no Estatuto Social, e a própria dinâmica da reunião, inclusive com interrupção formal dos trabalhos, agressões verbais a membros diretivos e posterior retomada por quem não detinha competência para tanto, compromete por completo a regularidade do procedimento, afastando a produção de efeitos jurídicos válidos.

Nessas condições, não se configura legal e legítima qualquer restrição à Presidência do Conselho Deliberativo.

Posto isso, consigno permanecer no exercício da Presidência do Conselho Deliberativo, com a prática regular dos atos institucionais e o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, e dela somente sairei mediante ordem judicial válida nesse sentido ou por meio de procedimento interno que observe rigorosamente os ritos estatutários, conduta essa que sempre pautou minhas ações na qualidade de Presidente do CD.

Reafirmo meu compromisso com a observância do Estatuto Social, a segurança jurídica e a estabilidade institucional do clube."

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