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Marquinhos revela desejo de voltar ao Corinthians e fala sobre pressão no clube

Zagueiro ainda tem dois anos de contrato com o PSG, mas não descarta volta ao país

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 25/03/2026
17:55
Marquinhos faz gesto de coração para os torcedores do PSG após classificação na Champions League
imagem cameraMarquinhos faz gesto de coração para os torcedores do PSG após classificação na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)
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O zagueiro Marquinhos, do PSG, vê o Brasil como um destino possível após o fim do seu ciclo na Europa. E o Corinthians aparece como a escolha obvia para o defensor, que é formado nas categorias de base do Timão.

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Em entrevista ao portal "Uol", Marquinhos falou sobre seus últimos anos de contrato com o clube francês, que tem validade até 2028, o que abriria a possibilidade do zagueiro retornar à elite do futebol nacional ainda com 33 anos. Segundo o jogador, caso confirme no futuro sua volta ao país, será ainda em alto nível técnico e fisico. O zagueiro do Paris também ponderou a pressão de representar o Timão, o que reforça a necessidade de estar em boa forma.

- Eu tenho mais dois anos de contrato com o PSG e depois vamos ver. Se eu for voltar um dia para o Brasil, eu quero voltar bem. E, no Brasil, é muita pressão, principalmente, no time que eu gostaria de voltar, que é o Corinthians. É o clube do meu coração, criado desde menino no Parque São Jorge. Mas não dá para voltar caindo aos pedaços - disse o zagueiro.

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Revelado pelo Corinthians, Marquinhos atuou pelo time paulista apenas até os 19 anos, quando foi negociado com a Roma, da Itália. Por conta da venda precoce, o zagueiro atuou em apenas 15 jogos pelo profissional do Timão, com uma assistência, e teve mais sucesso como atleta da base. Lá, conquistou o título da Copinha em 2012. Mesmo assim, o alvinegro é o destino preferido por ser a equipe que abriu as portas para o futebol profissional, segundo afirmou Marquinhos.

- Se um dia eu voltar ao Brasil, com certeza o Corinthians vai ser uma prioridade. É o clube que me abriu as portas, onde tudo começou. Tenho um carinho enorme e gostaria muito de vestir essa camisa novamente - explicou o defensor, que lembrou que a saída do Corinthians aconteceu da melhor maneira possível, contrariando o desejo do então técnico Tite.

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- Tite queria que eu ficasse. Acabou pintando a oportunidade, à época a proposta era muito boa e o treinador da Roma me disse que esperaria até o último dia do mercado. O Corinthians nunca me desfez. Acabaram acontecendo algumas coisas de mercado e fui vendido. A princípio foi empréstimo, mas comecei a jogar rápido, o Leandro Castán tinha acabado de chegar também, e deu tudo certo - completou.

Marquinhos comemora gol marcado pelo PSG sobre o Monaco, na Champions League
Marquinhos comemora gol marcado pelo PSG sobre o Monaco, na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

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