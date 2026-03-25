Corinthians articula engenharia financeira para renovar com Memphis

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Além da situação financeira do clube, a diretoria também precisa avançar nas conversas com o jogador para viabilizar um acordo.

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A estratégia envolve uma "engenharia financeira", diante do processo de reestruturação econômica vivido pelo Corinthians. O clube busca equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de sustentar o projeto com o holandês.

Segundo o CEO Marcelo Paz, a intenção da diretoria é definir a situação contratual de Memphis antes da Copa do Mundo, para que o atleta dispute o torneio com o futuro resolvido.

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O dirigente citou como exemplo a última janela de transferências, quando o Corinthians realizou contratações a custo zero para reduzir despesas. A medida faz parte do plano de diminuir o endividamento e recuperar a credibilidade no mercado, com salários e premiações pagos em dia nos últimos meses.

— Nosso desejo é que ele permaneça, ele já mostrou que quer permanecer. A nossa ideia é resolver isso antes da Copa do Mundo, para que ele vá para a Copa do Mundo já com isso resolvido. Isso requer uma engenharia financeira. O Corinthians está passando por uma reestruturação financeira, estamos sendo rigorosos nesse aspecto. Janela de contratações que fizemos a custo zero, então isso já se imagina que um clube do porte do Corinthians pode variar de 100 a 200 milhões de reais, fazer em custo zero significa que estamos poupando para poder equacionar as dívidas. O Corinthians quer diminuir dívidas. Hoje o Corinthians é um bom pagador. Todos os contratos feitos de nove meses para cá estão em dia… salários, premiações. Isso é um passo para ter credibilidade no mercado — disse Paz durante o FutSummit 2026, evento realizado no Rio de Janeiro.

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— Queremos a permanência do Memphis. Sabemos do desafio que é, estamos buscando alternativas criativas, parceiros comerciais, e acreditamos que isso vai dar certo. Por quê? Tem o desejo do Corinthians, do jogador. É um jogador que tem um impacto de mídia muito grande, e o Corinthians está sendo transparente tanto com o Memphis, com seu staff, tanto com vocês da imprensa, quanto com os torcedores. Queremos que isso seja resolvido antes da Copa do Mundo — completou.

Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até 20 de junho deste ano. O clube possui uma dívida com o camisa 10 que gira em torno de R$ 30 milhões, valor relacionado a luvas e bonificações previstas em contrato.

Memphis Depay cortado da Holanda por lesão

A seleção holandesa confirmou que o atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi cortado dos dois amistosos da equipe por conta da lesão sofrida diante do Flamengo, no domingo (22), em partida pelo Campeonato Brasileiro.

Diferentemente do que havia sido divulgado pelo Corinthians, a federação holandesa informou que Memphis sequer vai se apresentar à equipe comandada pelo técnico Ronald Koeman. A seleção também não convocará nenhum substituto para o camisa 10.

Memphis tinha sido convocado para Seleção da Holanda (Foto: Rebeca Schumacker/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

Memphis foi titular e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Yuri Alberto após cruzamento de Matheus Bidu.

Memphis Depay foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme divulgou o clube no fim da tarde desta segunda-feira (22).

Memphis pelo Corinthians:

77 jogos (61 titular) 20 gols 15 assistências 153 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol) 30% conversão de grandes chances 1.5 passes decisivos por jogo 0.9 dribles certos por jogo 2.7 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 7.01

Memphis em 2026:

12 jogos (10 titular) 1 gol 1 assistência 388 minutos para participar de gol 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol) 0/5 grandes chances convertidas 1.6 passes decisivos por jogo 0.6 dribles certos por jogo 1.2 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 6.59

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