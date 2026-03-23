O meia-atacante Memphis Depay usou as redes sociais para explicar o uso do aparelho celular durante o empate do Corinthians com o Flamengo por 1 a 1, neste domingo (22), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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Titular na partida, o holandês deixou o campo ainda aos 20 minutos do primeiro tempo após sentir um problema físico. Ele foi substituído por Rodrigo Garro e seguiu diretamente para o vestiário.

Mesmo fora do jogo, o atacante voltou a chamar atenção nos minutos finais. Aos 52 do segundo tempo, já nos acréscimos e com o placar empatado, Depay foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas e acabou sendo advertido, em um momento que gerou repercussão.

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— Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar meu apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Eu também estou chateado com o resultado do jogo. Continuamos trabalhando por dias melhores — disse o holandês.

Memphis deixou o campo lesionado (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) Ofotografico/Ofotografico

Lesão de Memphis

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, justamente após o gol de empate do Alvinegro. O holandês deu um belo passe no início da jogada que terminou com a bola na rede após finalização de Yuri Alberto e, na sequência, caiu no gramado pedindo substituição, com incômodo aparentemente muscular na coxa.

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Imagens da transmissão da partida flagraram a frustração do atacante ao deixar o gramado da Neo Química Arena.

Na temporada, Depay soma um gol e uma assistência em 12 partidas.

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