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Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Majestoso deste domingo tem rivais em situações opostas na tabela

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 09/05/2026
16:34
Clássico será disputado na Neo Química Arena. (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraClássico será disputado na Neo Química Arena. (Foto: Arte/Lance!)
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Corinthians e São Paulo se enfrentam na tarde deste domingo (10) pela 15ª rodada do Brasileirão em confronto de rivais que ocupam posições opostas na tabela. Enquanto o Timão é o 17ª colocado com 15 pontos somados, abrindo o Z4, o Tricolor é o 4º colocado com 24 pontos e se mantém dentro da zona de classificação à Libertadores. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30.

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Ficha do jogo

ESSE - Escudo - Corinthians!
COR
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
15ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)
Local
 Neo Química Arena, SP
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir
Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

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Do lado do mandante, o principal desfalque segue sendo Memphis Depay, que ainda se recupera de lesão muscular na coxa. Diniz também não terá André, que recebeu punição de dois jogos de suspensão pelo vermelho direto contra o Vasco e cumpre a última partida de punição no Majestoso. Allan deve ser o substituto, mas Matheus Pereira e Carrillo ainda concorrem pela vaga. No ataque, Lingard deve iniciar o jogo ao lado de Yuri Alberto.

O time de Roger Machado chega mais descansado para o confronto deste domingo após o treinador colocar a equipe quase toda reserva para atuar no Chile, contra o O'Higgins, pela Sul-Americana. Na lateral, sem Lucas Ramon, lesionado, Cédric vai no onze inicial. A zaga também segue com ausências por lesão e Doria e Sabino devem formar dupla. O meio e o ataque terão seus principais nomes em campo.

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Confira arbitragem e prováveis escalações de Remo x Palmeiras

CORINTHIANS X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, SP
👁️ Onde assistir: Amazon Prime (streaming)
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ Prováveis escalações

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan (Matheus Pereira ou Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard

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PALMEIRAS (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

Corinthians x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Neo Quimica Arena será o palco do clássico (Foto: Vinícius Harfush/ Lance!)

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