Diniz faz mudança na escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo; veja nomes

O Corinthians está escalado para enfrentar o São Paulo na tarde deste domingo (11), pela 15ª rodada do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz foi obrigado a fazer uma mudança no seu onze inicial para o Majestoso, que será disputado na Neo Química Arena. O Timão busca os três pontos para tentar sair da 17ª colocação, dentro da zona do rebaixamento.

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O treinador, inclusive, conseguiu nos últimos dias que o STJD derrubasse sua suspensão para o duelo, que o tiraria da beira do gramado. Por outro lado, precisou mexer no meio-campo justamente por um desfalque que está suspenso. André, que recebeu vermelho direto contra o Vasco, cumpre sua segunda partida de punição e está fora. A escolha foi Carrillo.

O meio-campo fica completo com Raniele, que segue como primeiro volante, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Na frente, o camisa 9 Yuri Alberto terá Jesse Lingard como companheiro. Esse será o primeiro clássico do inglês como titular desde que chegou no Corinthians.

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Na defesa, Hugo Souza é o goleiro, enquanto a dupla Matheus Bidu e Matheuzinho ocupa as laterais do Timão. A zaga também vai sem alterações, com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista escalados para o clássico.

Fernando Diniz escalou o Corinthians assim: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

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CORINTHIANS X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, SP

👁️ Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ Prováveis escalações

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.