Jornais internacionais repercutem atitude de Memphis, do Corinthians: 'Escândalo'

Jornais internacionais repercutiram a atitude de Memphis Depay em Corinthians x Flamengo ao utilizar seu celular pessoal no banco de reservas. O atacante deixou o campo lesionado no primeiro tempo, mas foi flagrado com o aparelho, enquanto membros da comissão técnica do Timão pediram para que o holandês guardasse o telefone.

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A situação envolvendo Memphis Depay não passou despercebida pela imprensa internacional, que repercutiu a ação do holandês. Na Espanha, o "Marca" tratou a atitude do centroavante como um escandâlo.

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- Escândalo no Brasil. Caçam Memphis Depay falando por telefone no banco de reservas. O atacante holandês segue dando o que falar em sua passagem pelo Brasil. Após voltar dos vestiários, foi flagrado no banco de reservas com seu celular.

Na Holanda, o "De Telegraaf" não deu muita ênfase ao fato de Memphis ter sido flagrado utilizando seu celular enquanto o jogo entre Corinthians e Flamengo acontecia. O jornal repercutiu a justificativa do atacante ao fim da partida.

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- Ainda não está claro o que isso significa para a seleção holandesa. Do banco de reservas, Memphis contatou imediatamente a equipe médica da Laranja Mecânica, o que causou estranheza. O jogador holandês, portanto, sentiu-se na obrigação de explicar nas redes sociais por que estava usando o celular enquanto estava sentado no banco.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Memphis sentiu uma lesão muscular após dar um passe para Matheus Bidu na jogada em que Yuri Alberto empatou o duelo entre Corinthians e Flamengo. O atleta caiu no chão e pediu para ser substituído imediatamente.

Memphis se justifica após Corinthians x Flamengo

Nas redes sociais, Memphis Depay justificou o uso do celular após Corinthians x Flamengo, pelo Brasileirão. O atleta afirmou que estava em contato com a equipe médica da Holanda, uma vez que o atacante estava convocado para defender seu país nesta Data Fifa.

- Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar meu apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Eu também estou chateado com o resultado do jogo. Continuamos trabalhando por dias melhores.

Os jogadores da Holanda se apresentam nesta segunda-feira (23), em Zeist, para os amistosos contra Noruega e Equador. A equipe enfrenta a rival europeia no dia 27 de março, enquanto o duelo diante dos sul-americanos está programado para o dia 31 de março.

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