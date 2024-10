Corinthians vence o Cuiabá e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

Memphis marcou o gol da vitória do Corinthians







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 21:01 • São Paulo (SP)



O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal, nesta segunda-feira (28). Memphis marcou o gol do Timão após penalidade marcada no primeiro tempo. Com a vitória, o clube alvinegro saltou para a 15ª posição da competição nacional e saiu da zona de rebaixamento.

O holandês marcou pela segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, Memphis fez um gol de falta na vitória por 5 a 2 contra o Athletico Paranaense. O Cuiabá continua na vice-lanterna do torneio.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como foi o jogo?

A partida começou truncada, com poucas chances ofensivas para ambos os lados. Aos dez minutos, Breno Bidon sofreu um pisão de Filipe Augusto na linha da grande área. Bruno Arleu de Araújo marcou falta para o Timão, mas após revisão do VAR, anulou a decisão.

O Cuiabá chegou com perigo aos 15 minutos da primeira etapa. Isidro Pitta foi lançado na área, chutou no canto direito e Hugo Souza defendeu. O árbitro assinalou impedimento na jogada. Restando pouco minutos para o intervalo, Félix Torres lançou Talles Magno na área. O jogador do Corinthians foi calçado na área e Bruno Arleu de Araújo assinalou pênalti.

O responsável pela cobrança foi Memphis Depay. O holandês cobrou no canto esquerdo de Walter, que nem apareceu na foto. Foi o segundo gol do camisa 94 pelo Corinthians. O primeiro tempo terminou com vantagem para o Timão.

As equipes não conseguiram imprimir um jogo ofensivo na segunda etapa. O Cuiabá se lançou ao ataque em busca do empate, mas não conseguiu criar chances concretas. A melhor chance do Dourado foi aos 22 minutos, quando Lucas Fernandes arriscou de fora da área e a bola passou raspando a trave de Hugo Souza.

A melhor chance do Timão na segunda etapa foi aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Talles Magno. O jogador dominou quase na pequena área, soltou a bomba e a bola explodiu na trave. Sem tanta inspiração, a partida se encaminhou ao final e terminou com a vitória do Corinthians.

Memphis fez o gol da vitória do Corinthians contra o Cuiabá Foto: Gil Gomes/AGIF

O que vem por aí?

O Corinthians volta a jogar pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (4). O Timão enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, em duelo marcado para às 19h (horário de Brasília). Antes disso, o clube alvinegro entra em campo pela Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira (31), os comandados de Ramón Díaz encaram o Racing, no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal do torneio. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

O Cuiabá volta a jogar pelo Brasileirão no sábado (2). O Dourado viaja até Bragança Paulista, onde encara o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada da competição nacional. O duelo está marcado para às 16h (horário de Brasília).

Ficha técnica

CUIABÁ 0 X 1 CORINTHIANS

31ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

⚽ Gols: Memphis Depay (43'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Igor Coronado (Corinthians); Raniele (Corinthians); Ramon (Cuiabá); Clayson (Cuiabá); Filipe Augusto (Cuiabá); Fernando Sobral (Cuiabá)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🏁VAR: Igor Junior Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre (Eliel), Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto (Railan); Fernando Sobral (Denilson) e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Max), Isidro Pitta e Clayson.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele (Romero), Breno Bidon (Charles), Alex Santana (Carrillo) e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis e Talles Magno.