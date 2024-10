Fiel vai ao delírio com gol de Memphis contra o Cuiabá; confira

Memphis marcou o gol do Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 20:39 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo {Campeonato Brasileiro]. O confronto direto reúne o 18º colocado da competição e o vice-lanterna, Timão e Dourado, respectivamente. No final do primeiro tempo, o clube alvinegro abriu o placar com um gol de Memphis.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Félix Torres deu belo lançamento para Talles Magno no campo de ataque. O jogador tentou driblar Marllon na grande área e foi derrubado. Bruno Arleu de Araújo assinalou pênalti para o Corinthians.

O responsável pela cobrança foi Memphis Depay. O holandês bateu no canto direito de Walter, que pulou para o outro lado. Foi o segundo gol do jogador vestindo a camisa do Corinthians. O atleta fez sua comemoração típica, com os dedos no ouvido, e levantou a Fiel presente na Arena Pantanal.

Memphis fez o primeiro gol do Corinthians na partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Gil Gomes/AGIF

Artilheiro

O gol anotado contra o Cuiabá foi o segundo de Memphis atuando no futebol brasileiro. Na última rodada, o holandês marcou um belo gol de falta na vitória do Corinthians contra o Athletico Paranaense por 5 a 2, na Neo Química Arena.

Repercussão

Nas redes sociais, a torcida do Corinthians exaltou a atuação de Memphis. O jogador foi contratado pelo Timão em setembro. A diretoria buscou o jogador para ajudar o clube alvinegro na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, o clube ocupa a 18ª rodada na tabela de classificação.

Veja a reação da Fiel